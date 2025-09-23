Centennial Church Anniversary

3401 Cates Bay Hwy

Conway, SC 29527, USA

Full page
$100

You’re invited to purchase space in our Centennial program to honor loved ones, promote your organization, family photo and message or share special memories. Please provide clear pictures.

Half Page
$50

You’re invited to purchase space in our Centennial program to honor loved ones, promote your organization, family photo and message or share special memories. Please provide clear pictures.

Quarter Page
$25

You’re invited to purchase space in our Centennial program to honor loved ones, promote your organization, family photo and message or share special memories. Please provide clear pictures.

Add a donation for St. John Church of God

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!