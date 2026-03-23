Centennial Football JV/Varsity 7s and Big Man Uniforms

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SMALL SHIRT: NIKE WHITE PRO COMPRESSION
MEDIUM SHIRT: NIKE WHITE PRO COMPRESSION
LARGE SHIRT: NIKE WHITE PRO COMPRESSION
X-LARGE SHIRT: NIKE WHITE PRO COMPRESSION
2XL SHIRT: NIKE WHITE PRO COMPRESSION
3XL SHIRT: NIKE WHITE PRO COMPRESSION
Small SHORT: BSN BLUE TIGHTS
Medium SHORT: BSN BLUE TIGHTS
Large SHORT: BSN BLUE TIGHTS
XL SHORT: BSN BLUE TIGHTS
2XL SHORT: BSN BLUE TIGHTS
3XL SHORT: BSN BLUE TIGHTS
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