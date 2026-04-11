Centennial Gala Silent Auction II

Created by our 3rd grade student artists, this vibrant abstract piece celebrates imagination, play, and the joy of being carefree. Filled with bold colors, flowing shapes, and handwritten details, it captures the spirit of creativity without limits — a reminder to hold onto wonder, curiosity, and a sense of fun.





Donated by Nina Dorries & Scammon 3rd Grade Room 103

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Creado por nuestros estudiantes artistas de 3.º grado, esta vibrante obra abstracta celebra la imaginación, el juego y la alegría de ser despreocupado. Llena de colores intensos, formas fluidas y detalles escritos a mano, captura el espíritu de la creatividad sin límites—un recordatorio de conservar el asombro, la curiosidad y el sentido de diversión.





Donado por Nina Dorries y el 3.º grado de Scammon, Aula 103