Centennial Gala Silent Auction II

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Created by our 3rd grade student artists, this vibrant abstract piece celebrates imagination, play, and the joy of being carefree. Filled with bold colors, flowing shapes, and handwritten details, it captures the spirit of creativity without limits — a reminder to hold onto wonder, curiosity, and a sense of fun.
Donated by Nina Dorries & Scammon 3rd Grade Room 103
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Creado por nuestros estudiantes artistas de 3.º grado, esta vibrante obra abstracta celebra la imaginación, el juego y la alegría de ser despreocupado. Llena de colores intensos, formas fluidas y detalles escritos a mano, captura el espíritu de la creatividad sin límites—un recordatorio de conservar el asombro, la curiosidad y el sentido de diversión.
Donado por Nina Dorries y el 3.º grado de Scammon, Aula 103
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Created by our 8th grade artists, this patterned husky features intricate Zentangle-inspired designs paired with a soft watercolor background. A beautiful reflection of creativity, detail, and Husky pride.
Donated by Nina Dorries & Scammon 8th Grade
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Creado por nuestros artistas de 8.º grado, este husky con patrones presenta intrincados diseños inspirados en el estilo Zentangle, acompañados de un suave fondo de acuarela. Es una hermosa expresión de creatividad, detalle y orgullo Husky.
Donado por Nina Dorries y el 8.º grado de Scammon
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This vibrant mixed-media piece reimagines the wolf’s howl as a joyful declaration of identity. Composed of handwritten affirmations like "Peace," "Worthy," and "Courage," the artwork celebrates the power of positive self-talk and the beauty of finding one’s inner voice.
Donated by Nina Dorries & Scammon 3rd Grade, Room 105
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Esta vibrante pieza de técnica mixta reimagina el aullido del lobo como una alegre declaración de identidad. Compuesta por afirmaciones escritas a mano como “Paz”, “Valioso/a” y “Valor”, la obra celebra el poder del diálogo interno positivo y la belleza de encontrar la propia voz interior.
Donado por Nina Dorries y el 3.º grado de Scammon, Aula 105
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This whimsical mixed-media piece features a colorful skyline bustling with personality. Combining bright architectural patterns with adorable, hand-drawn husky characters, the artwork captures a sense of community, playfulness, and urban energy. A delightful and imaginative take on "big city" life.
Donated by Nina Dorries & Scammon 4th Grade, Room 108
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Esta encantadora pieza de técnica mixta presenta un horizonte colorido y lleno de personalidad. Al combinar patrones arquitectónicos vibrantes con adorables personajes de huskies dibujados a mano, la obra captura un sentido de comunidad, alegría y energía urbana. Una visión deliciosa e imaginativa de la vida en la "gran ciudad".
Donado por Nina Dorries y el 4.º Grado de Scammon, Salón 108
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This imaginative collage transforms a vibrant cityscape into a playground for a pack of charming huskies. With its bold pops of color and playful 3D layering, the piece celebrates the joy of finding friendship and fun in every corner of the community.
Donated by Nina Dorries & Scammon 4th Grade, Room 110
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Este imaginativo collage transforma un vibrante paisaje urbano en un patio de recreo para una manada de encantadores huskies. Con sus intensos toques de color y sus divertidas capas en 3D, la pieza celebra la alegría de encontrar amistad y diversión en cada rincón de la comunidad.
Donado por Nina Dorries y el 4.º Grado de Scammon, Salón 110
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Donated by Little Ripper
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Disfruta de dos clases privadas de skateboard diseñadas para principiantes hasta riders jóvenes de nivel avanzado. Dirigidas por instructores con experiencia, estas sesiones prácticas ayudan a desarrollar confianza, equilibrio y habilidades en un ambiente divertido y de apoyo. Incluye orientación sobre el equipo y entrenamiento personalizado—perfecto para niños listos para llevar su nivel al siguiente paso. Valor comercial: $100
Donado por la Little Ripper
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