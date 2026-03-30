Center for Cross-Sector Coordination

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Center for Cross-Sector Coordination Sponsorship

Platinum Sponsorship
$7,500

No expiration

Two CXC employee memberships, to include:

·       Access to the CXC cross-sector network of expertise

·       Complimentary admission to webinars

·       Complimentary resources to include training, security tools and guidance, newsletters, etc.

·       Discounts for CXC events

Premier Sponsorhip
$10,000

No expiration

Five CXC memberships, to include:

·       Access to the CXC cross-sector network of expertise

·       Complimentary admission to webinars

·       Complimentary resources to include training, security tools and guidance, newsletters, etc.

·       One free pass to the annual event

·       Additional discounts for CXC events

Diamond Sponsorship
$15,000

No expiration

Ten employee memberships

·       Access to the CXC cross-sector network of expertise

·       Complimentary admission to webinars

·       Complimentary resources to include training, security tools and guidance, newsletters, etc.

·       Three free passes to the annual event

·       Additional discounts for CXC events

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Platinum Sponsorship - Partial Payments
$3,750

No expiration

Partial payment for Platinum Sponsorship

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