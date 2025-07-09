Center for Oncology in Pediatrics Foundation's Silent Auction ¨Noche Bohemia¨

Hosted by
Carolina Herrera
Mini Shopping chic small body bag,real cost $780 dlls
Mini Bolsa Carolina Herrera,costo real $780 dlls
Join Chef Danny Flores in his studio for a hands-on class where you'll fill and frost your own vintage-style cake. For up to 8 people. Actual value: $150 USD. Date subject to availability"
Clase de decoración de pasteles estilo vintage con el Chef Danny Flores
Acompaña al Chef Danny Flores en su estudio para una clase práctica donde podrás rellenar y embetunar tu propio pastel al estilo vintage. Para hasta 8 personas. Valor real: $150 USD. Fecha sujeta a disponibilidad.
Personal Training Sessions + Metabolic Assessments
4 personal fitness training by Viviana Corea sessions including metabolic assessments.
4 sesiones personalizadas de entrenamiento con evaluación metabólica por Viviana Corea
Alcanza tus metas de salud y bienestar con cuatro sesiones de entrenamiento totalmente personalizadas según tus necesidades, que incluyen una evaluación metabólica completa. Cortesía de Viviana Corea / FitBodybyVivi
Enjoy 5 nights in a comfortable condo for up to 4 guests at Paraíso del Mar Resort in La Paz. The unit includes all the amenities needed for an unforgettable stay. Subject to date availability. (Only a cleaning fee will be charged)$52 dlls
Disfruta de 5 noches en un cómodo condominio para 4 personas, ubicado en Paraíso del Mar Resort en La Paz. El espacio cuenta con todas las amenidades necesarias para una estancia inolvidable. Sujeto a disponibilidad de fechas. (Solo se cobrará la tarifa de limpieza)$1000 mxn
4-Hour San Diego Bay Sailing Adventure!
Support our innovative sailing program and enter to win tour on a 50' yacht for you and 5 friends.
Prize Includes:
Anchorage at Glorieta Bay with appetizers, light lunch, and wine, subject to date availability
Explore stunning San Diego Bay scenery
Contact (619) 249-2660
¡Aventura de Navegación de 4 Horas en la Bahía de San Diego
Apoya nuestro innovador programa de navegación y participa para ganar un tour de 6 horas en velero a bordo de un yate de 50 pies para ti y 5 amigos.
El premio incluye:
Anclaje en Glorieta Bay con aperitivos, almuerzo ligero y vino, sujeto a disponibilidad
Explora los impresionantes paisajes de la Bahía de San Diego
Contacto: (619) 249-2660
Enjoy an exclusive evening in one of the suites at Estadio Caliente, home of the Xolos de Tijuana. Capacity for 12 people. Subject to date availability.
Disfruta una exclusiva noche en uno de los palcos del Estadio Caliente, hogar de los Xolos de Tijuana. Capacidad para 12 personas. Sujeto a disponibilidad de fechas
"cans of abalone available.
A gastropod mollusk with a shell, edible, found in coastal waters in parts of the world, price for two
Latas disponibles de abulón
Molusco gasterópodo de una concha, comestible, se encuentra en aguas costeras de parte del mundo, precio por 2 latas
Two seats in the San Diego Padres suite, offering a privileged view of the field and all the comfort this exclusive space provides.
The experience includes food from the “CORONADO” station and non-alcoholic beverages.
Available date: September 1st, 2025, at 3:40 PM – PADRES vs. ORIOLES.
Advance coordination is recommended.
Dos asientos en el palco de los Padres de San Diego, con una vista privilegiada del campo y todas las comodidades que este espacio especial ofrece.
La experiencia incluye alimentos en la estación ¨CORONADO¨ y bebidas (no alcohólicas)
Fecha disponible: 1ro de Septiembre 2025 , hora 3:40 pm PADRES VS.ORIOLES. Se recomienda coordinar con anticipación.
This guitar is not just a musical instrument, but a work of art created with carefully selected recycled materials. Every detail of this guitar has been designed using reused components, from the strings to the very structure of the instrument, thus contributing to sustainability and environmental care.
Esta guitarra no es solo un instrumento musical, sino una obra de arte creada con artículos reciclados cuidadosamente seleccionados. Cada detalle de esta guitarra ha sido diseñado con materiales reutilizados, desde las cuerdas hasta la estructura misma del instrumento, contribuyendo así a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente.
Enjoy a unique experience in Ensenada: a helicopter ride for three people, one night at Finca Tré, and a gourmet dinner at Matilde del Valle. Subject to availability; early reservation is recommended.
Vive una experiencia única en Ensenada: vuelo en helicóptero para tres personas, una noche en Finca Tré y cena gourmet en Matilde del Valle. Sujeto a disponibilidad, se recomienda reservar con anticipación.
