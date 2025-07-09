Center for Oncology in Pediatrics Foundation

Hosted by

Center for Oncology in Pediatrics Foundation

About this event

Center for Oncology in Pediatrics Foundation's Silent Auction ¨Noche Bohemia¨

Pick-up location

Carlos Canyon Dr, Chula Vista, CA 91910, EE. UU.

Carolina Herrera bag item
Carolina Herrera bag
$500

Starting bid

Carolina Herrera
Mini Shopping chic small body bag,real cost $780 dlls

Mini Bolsa Carolina Herrera,costo real $780 dlls

Vintage Cake Decorating Class with Chef Danny Flores item
Vintage Cake Decorating Class with Chef Danny Flores
$1,000

Starting bid

Join Chef Danny Flores in his studio for a hands-on class where you'll fill and frost your own vintage-style cake. For up to 8 people. Actual value: $150 USD. Date subject to availability"


Clase de decoración de pasteles estilo vintage con el Chef Danny Flores
Acompaña al Chef Danny Flores en su estudio para una clase práctica donde podrás rellenar y embetunar tu propio pastel al estilo vintage. Para hasta 8 personas. Valor real: $150 USD. Fecha sujeta a disponibilidad.

Personal Training Sessions by Vivian Corea item
Personal Training Sessions by Vivian Corea
$400

Starting bid

Personal Training Sessions + Metabolic Assessments

4 personal fitness training by Viviana Corea sessions including metabolic assessments.

4 sesiones personalizadas de entrenamiento con evaluación metabólica por Viviana Corea
Alcanza tus metas de salud y bienestar con cuatro sesiones de entrenamiento totalmente personalizadas según tus necesidades, que incluyen una evaluación metabólica completa. Cortesía de Viviana Corea / FitBodybyVivi

Paraíso del Mar Resort item
Paraíso del Mar Resort item
Paraíso del Mar Resort
$1,000

Starting bid

Enjoy 5 nights in a comfortable condo for up to 4 guests at Paraíso del Mar Resort in La Paz. The unit includes all the amenities needed for an unforgettable stay. Subject to date availability. (Only a cleaning fee will be charged)$52 dlls


Disfruta de 5 noches en un cómodo condominio para 4 personas, ubicado en Paraíso del Mar Resort en La Paz. El espacio cuenta con todas las amenidades necesarias para una estancia inolvidable. Sujeto a disponibilidad de fechas. (Solo se cobrará la tarifa de limpieza)$1000 mxn

Sailing Day in San Diego Bay item
Sailing Day in San Diego Bay
$1,000

Starting bid

4-Hour San Diego Bay Sailing Adventure!

Support our innovative sailing program and enter to win tour on a 50' yacht for you and 5 friends.

Prize Includes:

Anchorage at Glorieta Bay with appetizers, light lunch, and wine, subject to date availability

Explore stunning San Diego Bay scenery

Contact (619) 249-2660


¡Aventura de Navegación de 4 Horas en la Bahía de San Diego

Apoya nuestro innovador programa de navegación y participa para ganar un tour de 6 horas en velero a bordo de un yate de 50 pies para ti y 5 amigos.

El premio incluye:

Anclaje en Glorieta Bay con aperitivos, almuerzo ligero y vino, sujeto a disponibilidad

Explora los impresionantes paisajes de la Bahía de San Diego

Contacto: (619) 249-2660

Xolos VIP Suite at Estadio Caliente item
Xolos VIP Suite at Estadio Caliente
$700

Starting bid

Enjoy an exclusive evening in one of the suites at Estadio Caliente, home of the Xolos de Tijuana. Capacity for 12 people. Subject to date availability.

Disfruta una exclusiva noche en uno de los palcos del Estadio Caliente, hogar de los Xolos de Tijuana. Capacidad para 12 personas. Sujeto a disponibilidad de fechas

6 Cans of abalone OKUNOBA item
6 Cans of abalone OKUNOBA item
6 Cans of abalone OKUNOBA
$150

Starting bid

"cans of abalone available.
A gastropod mollusk with a shell, edible, found in coastal waters in parts of the world, price for two

Latas disponibles de abulón
Molusco gasterópodo de una concha, comestible, se encuentra en aguas costeras de parte del mundo, precio por 2 latas

Two seats in the San Diego Padres suite item
Two seats in the San Diego Padres suite
$600

Starting bid

Two seats in the San Diego Padres suite, offering a privileged view of the field and all the comfort this exclusive space provides.
The experience includes food from the “CORONADO” station and non-alcoholic beverages.
Available date: September 1st, 2025, at 3:40 PM – PADRES vs. ORIOLES.
Advance coordination is recommended.


Dos asientos en el palco de los Padres de San Diego, con una vista privilegiada del campo y todas las comodidades que este espacio especial ofrece.

La experiencia incluye alimentos en la estación ¨CORONADO¨ y bebidas (no alcohólicas)
Fecha disponible: 1ro de Septiembre 2025 , hora 3:40 pm PADRES VS.ORIOLES. Se recomienda coordinar con anticipación.

Exhibition guitar item
Exhibition guitar
$1,000

Starting bid

This guitar is not just a musical instrument, but a work of art created with carefully selected recycled materials. Every detail of this guitar has been designed using reused components, from the strings to the very structure of the instrument, thus contributing to sustainability and environmental care.


Esta guitarra no es solo un instrumento musical, sino una obra de arte creada con artículos reciclados cuidadosamente seleccionados. Cada detalle de esta guitarra ha sido diseñado con materiales reutilizados, desde las cuerdas hasta la estructura misma del instrumento, contribuyendo así a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente.

Experiencia en Ensenada: Vuelo en Helicóptero, Cena item
Experiencia en Ensenada: Vuelo en Helicóptero, Cena item
Experiencia en Ensenada: Vuelo en Helicóptero, Cena
$1,000

Starting bid

Enjoy a unique experience in Ensenada: a helicopter ride for three people, one night at Finca Tré, and a gourmet dinner at Matilde del Valle. Subject to availability; early reservation is recommended.


Vive una experiencia única en Ensenada: vuelo en helicóptero para tres personas, una noche en Finca Tré y cena gourmet en Matilde del Valle. Sujeto a disponibilidad, se recomienda reservar con anticipación.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!