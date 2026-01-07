Center Stage Singing Competition 2026

About this event
Available Until April 30th, 8pm
-General Seating
-Dinner from Smoked included
*Ticket price end date allows us to plan responsibly with our food partners and ensure a great experience for all guests.
Available Until April 30th at 8pm
-reserved seating placement
-dinner from Smoked and drink ticket
Best Value-Ideal for bigger groups
Available until April 30th, 8pm
-premium reserved table
-Dinner from Smoked and drink tickets for each guest
-VIP Goodies
-Business Logo Table Marker
-Small logo in slide show (must provide logo) Email to [email protected]
Ideal for guests who prefer more space and a relaxed seating experience.
Available Until April 30th, 8pm
-Premium reserved table
-Dinner from Smoked and drink tickets for each guest
-VIP Goodies
-Business Logo Table Marker
-Small logo in slide show (must provide logo) Email to [email protected]
AUDITION REQUIRED
Pay Registration Fee for singing competition after contestants have been selected
-includes dinner
$500 Grand Prize!
You are an Icon!
-Premium reserved VIP Table for 8 guests
-24 drink tickets
-VIP goodies
-8 dinners from Smoked
-1 year logo placement on Website
-Full Screen logo in looping slide show
-Prominent Logo placement on sponsor poster at Peace Place
-Social media event page shout out
-Logo Newsletter recognition
-Logo table marker
-Opportunity for business cards in VIP Bags
**Proceeds provide 8 kids with 9 respite opportunities each! (72 respite sessions total)
You are a Rockstar!
-Premium reserved seating for 6 guests
-18 drink tickets
-VIP goodies
-6 dinners from Smoked
-1 Year Logo on website
-Half Screen logo in looping slide show
-Logo on sponsor signage posted at Peace Place
-Social media event page shout out
-Newsletter recognition
-Name/Logo table marker
**Proceeds provide 5 kids with 6 respite opportunities each! (30 respite sessions total)
Shining Star!
-Premium Reserved Seating for 4 guests
-4 dinners provided by Smoked, 8 drink tickets
-VIP goodies
-Half screen logo in looping slide show during event
-Name on website
-Name on sponsor poster at Peace Place
-Social media event page shout out
-Newsletter Recognition
-Business/Logo Table Marker
**Proceeds provide 3 kids with 5 respite opportunities each! (15 respite sessions total)
Opening Act!
-Premium Reserved Seating for 2 guests
-2 dinners provided Smoked, 4 drink tickets
-Logo in looping slide show during event
-Name on Website
-Name on sponsor poster at Peace Place
-Social media event page shout out
-Name in Newsletter
-Business/Logo Table Marker
**Proceeds provide 2 kids with 4 respite opportunities each! (8 respite sessions total)
$
