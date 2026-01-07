Peace Place

Center Stage Singing Competition 2026

500 1st Ave S

Great Falls, MT 59401, USA

General Admission-Early Bird
$30
Available until May 1

Available Until April 30th, 8pm

-General Seating

-Dinner from Smoked included


*Ticket price end date allows us to plan responsibly with our food partners and ensure a great experience for all guests.

General Admission-Reserved Seating
$50

Available Until April 30th at 8pm

-reserved seating placement

-dinner from Smoked and drink ticket


*Ticket price end date allows us to plan responsibly with our food partners and ensure a great experience for all guests.

VIP Table (8 Guests)
$500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Best Value-Ideal for bigger groups

Available until April 30th, 8pm

-premium reserved table

-Dinner from Smoked and drink tickets for each guest

-VIP Goodies

-Business Logo Table Marker

-Small logo in slide show (must provide logo) Email to [email protected]


VIP Table (6 Guests)
$400
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Ideal for guests who prefer more space and a relaxed seating experience.

Available Until April 30th, 8pm

-Premium reserved table

-Dinner from Smoked and drink tickets for each guest

-VIP Goodies

-Business Logo Table Marker

-Small logo in slide show (must provide logo) Email to [email protected]


Singer Registration
$25

AUDITION REQUIRED
Pay Registration Fee for singing competition after contestants have been selected

-includes dinner
$500 Grand Prize!

Hall of Fame Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

You are an Icon!

-Premium reserved VIP Table for 8 guests

-24 drink tickets

-VIP goodies

-8 dinners from Smoked

-1 year logo placement on Website

-Full Screen logo in looping slide show

-Prominent Logo placement on sponsor poster at Peace Place

-Social media event page shout out

-Logo Newsletter recognition

-Logo table marker

-Opportunity for business cards in VIP Bags
**Proceeds provide 8 kids with 9 respite opportunities each! (72 respite sessions total)

Showstopper Sponsor
$2,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

You are a Rockstar!

-Premium reserved seating for 6 guests

-18 drink tickets

-VIP goodies

-6 dinners from Smoked

-1 Year Logo on website

-Half Screen logo in looping slide show

-Logo on sponsor signage posted at Peace Place

-Social media event page shout out

-Newsletter recognition

-Name/Logo table marker
**Proceeds provide 5 kids with 6 respite opportunities each! (30 respite sessions total)

Spotlight Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Shining Star!

-Premium Reserved Seating for 4 guests

-4 dinners provided by Smoked, 8 drink tickets

-VIP goodies

-Half screen logo in looping slide show during event

-Name on website

-Name on sponsor poster at Peace Place

-Social media event page shout out

-Newsletter Recognition

-Business/Logo Table Marker
**Proceeds provide 3 kids with 5 respite opportunities each! (15 respite sessions total)

Rising Star Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Opening Act!

-Premium Reserved Seating for 2 guests

-2 dinners provided Smoked, 4 drink tickets

-Logo in looping slide show during event

-Name on Website

-Name on sponsor poster at Peace Place

-Social media event page shout out

-Name in Newsletter

-Business/Logo Table Marker
**Proceeds provide 2 kids with 4 respite opportunities each! (8 respite sessions total)

