Central Bobcats Booster Club, Memberships 2026-2027

About the memberships
Program Recognition
Bobcat Drawstring Backpack
(2) Short Sleeve Bobcat T-Shirt
Insulated Bobcat Travel Mug
Bobcat Cap
Reserved Parking Spot for Home Games
SAISD All-Sports Pass (for 2) to all games.
(Admission only. Does not include reserved seats for football games.)
Program Recognition
Bobcat Drawstring Backpack
(2) Short Sleeve Bobcat T-Shirt
Insulated Bobcat Travel Mug
Bobcat Cap
Program Recognition
Bobcat Drawstring Backpack
Short Sleeve Bobcat T-Shirt
Insulated Bobcat Travel Mug
Program Recognition
Bobcat Drawstring Backpack
Short Sleeve Bobcat T-Shirt
Program Recognition
Bobcat Drawstring Backpack
Program Recognition
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