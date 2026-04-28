Central Bobcats Booster Club, Inc

Offered by

Central Bobcats Booster Club, Inc

About the memberships

Central Bobcats Booster Club, Memberships 2026-2027

Champion
$500

Program Recognition

Bobcat Drawstring Backpack

(2) Short Sleeve Bobcat T-Shirt

Insulated Bobcat Travel Mug

Bobcat Cap

Reserved Parking Spot for Home Games

SAISD All-Sports Pass (for 2) to all games.

(Admission only. Does not include reserved seats for football games.)

Platinum Membership
$250

Program Recognition

Bobcat Drawstring Backpack

(2) Short Sleeve Bobcat T-Shirt

Insulated Bobcat Travel Mug

Bobcat Cap

Gold Membership
$100

Program Recognition

Bobcat Drawstring Backpack

Short Sleeve Bobcat T-Shirt

Insulated Bobcat Travel Mug

Silver Membership
$75

Program Recognition

Bobcat Drawstring Backpack

Short Sleeve Bobcat T-Shirt

Bronze Membership
$50

Program Recognition

Bobcat Drawstring Backpack

Member
$25

Program Recognition

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