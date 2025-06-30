eventClosed

Central Greenbrier All Stars Silent Auction

auction.pickupLocation

9642 Seneca Trail S, Lewisburg, WV 24901, USA

4 WVU football tickets item
4 WVU football tickets
$75

auctionV2.input.startingBid

4 Great seats to cheer on the Mountaineers as they take on Robert Morris on August 30th.
Foursome of Golf at the Greenbrier Sporting Club item
Foursome of Golf at the Greenbrier Sporting Club
$500

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an amazing round of golf for 4 at The Sam Snead course. ($1,450 value)
Foursome of Golf at the Greenbrier’s Meadows course item
Foursome of Golf at the Greenbrier’s Meadows course
$450

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an amazing round of golf for 4 at The Greenbrier’s Meadows course! ($1,320 value)
The Hanna Farmstead 2 admission passes item
The Hanna Farmstead 2 admission passes
$15

auctionV2.input.startingBid

2 admission tickets for an exciting day at the pumpkin patch ($28 value)
3 month pass to Mighty Shine Carwash item
3 month pass to Mighty Shine Carwash
$60

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a 3 month pass to Mighty Shine carwash to keep your vehicle looking great this summer!! ($127 value)
Miller’s Nightmare Haunted Farm 2 admission tickets item
Miller’s Nightmare Haunted Farm 2 admission tickets
$25

auctionV2.input.startingBid

These 2 tickets will lead you to the most frightening night of your life!!
Mighty Shine 5 Car washes item
Mighty Shine 5 Car washes
$50

auctionV2.input.startingBid

5 car washes from Mighty Shine Carwash to keep your vehicle looking great this summer! ($100 value)
Greenbrier East All Season 2 Athletic Passes item
Greenbrier East All Season 2 Athletic Passes
$75

auctionV2.input.startingBid

Enjoy cheering on the Spartans all home games.
Mighty Shine 5 Car washes item
Mighty Shine 5 Car washes
$50

auctionV2.input.startingBid

5 car washes from Mighty Shine Carwash to keep your vehicle looking great this summer! ($100 value)
Sheena Pendley design + photography gift card item
Sheena Pendley design + photography gift card
$25

auctionV2.input.startingBid

Gift card for Sheena Pendley photography to capture your greatest memories.
Mighty Shine 5 Car washes item
Mighty Shine 5 Car washes
$50

auctionV2.input.startingBid

5 car washes from Mighty Shine Carwash to keep your vehicle looking great this summer! ($100 value)
Lewisburg Paintball 2 passes item
Lewisburg Paintball 2 passes
$25

auctionV2.input.startingBid

Have an epic paintball battle at Lewisburg Paintball that nobody will ever forget! ($58 value)
Lewisburg Cinema 8 2 Movie Tickets item
Lewisburg Cinema 8 2 Movie Tickets
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 2 tickets to the latest movie at Lewisburg Cinema 8. ($16 value)
Virginia Tech football 2 tickets item
Virginia Tech football 2 tickets
$30

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a great day of sports cheering on the Hokies as they take on Old Dominion September 13th.
Lewisburg Cinema 8 2 Movie Tickets item
Lewisburg Cinema 8 2 Movie Tickets
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 2 tickets to the latest movie at Lewisburg Cinema 8. ($16 value)
WVU football ticket item
WVU football ticket
$20

auctionV2.input.startingBid

Great seat to cheer on the Mountaineers as they take on Utah September 27.
Lewisburg Cinema 8 2 Movie Tickets item
Lewisburg Cinema 8 2 Movie Tickets
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy 2 tickets to the latest movie at Lewisburg Cinema 8. ($16 value)
Covington Lumberjack VIP experience item
Covington Lumberjack VIP experience
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a Covington Lumberjack game and meet the team and get signatures and Lumberjack hats!!
Haircut from Hair by Tiffani item
Haircut from Hair by Tiffani
$10

auctionV2.input.startingBid

Update your look with an amazing haircut from Hair by Tiffani.
Armour All Ultimate Car Care Kit item
Armour All Ultimate Car Care Kit
$15

auctionV2.input.startingBid

Keep your vehicle looking great with the ultimate care kit. ($25 value)
Virginia Tech 2 football tickets item
Virginia Tech 2 football tickets
$30

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a great day of sports cheering on the Hokies as they take on Wofford September 20th!!
Asylum $50 Gift Card item
Asylum $50 Gift Card
$25

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a great meal and catch a ballgame on the big screen at Asylum.
Virginia Tech Men’s Basketball 2 tickets item
Virginia Tech Men’s Basketball 2 tickets
$50

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a great day of basketball as the Hokies take on Dukes Blue Devils! (Game day TBA)
Greenbrier Aquatic Center 4 Day passes item
Greenbrier Aquatic Center 4 Day passes
$20

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a refreshing swim in the beautiful Greenbrier Aquatic Center pools!! ($48 value)
Food and Friends lunch for 2 item
Food and Friends lunch for 2
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious lunch at Food and Friends !! ($40 value)
Mountain Clay Co. Earrings item
Mountain Clay Co. Earrings
$15

auctionV2.input.startingBid

Snag 2 pairs of adorable one of a kind handmade earrings from Mountain Clay Co. by Amelia.
Family 4 pack to the State Fair of WV item
Family 4 pack to the State Fair of WV
$70

auctionV2.input.startingBid

Take the whole family to the State Fair of WV with a Family 4 pack : 4 admissions/4 Mega Passes .
Mountain Clay Co. Earrings item
Mountain Clay Co. Earrings
$15

auctionV2.input.startingBid

Snag 2 pairs of adorable one of a kind handmade earrings from Mountain Clay Co. by Amelia.
Gift card to Swift Level Fine Meats item
Gift card to Swift Level Fine Meats
$55

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious steak dinner or seafood from Swift Level Fine Meats ($100 value)
3 month pass to Mighty Shine Carwash item
3 month pass to Mighty Shine Carwash
$60

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a 3 month pass to Mighty Shine carwash to keep your vehicle looking great this summer!! ($127 value)
Swift Level Fine Meats Ground Beef 20 lbs item
Swift Level Fine Meats Ground Beef 20 lbs
$90

auctionV2.input.startingBid

Enjoy delicious ground beef from Swift Level Fine Meats 20 lbs of beef in 1 lbs packs! ($185 value)
The Hanna Farmstead 2 admission passes item
The Hanna Farmstead 2 admission passes
$15

auctionV2.input.startingBid

2 admission tickets for an exciting fall day at the pumpkin patch ($28 value)
Branded by Josie Haircut item
Branded by Josie Haircut
$12

auctionV2.input.startingBid

Get an amazing haircut at Branded by Josie ($25 value)
Igloo 48 qt cooler item
Igloo 48 qt cooler
$18

auctionV2.input.startingBid

Grab an 48 qt Igloo cooler for all your summer adventures! ($32 value)
Basket of Sweet Cedar & Co. self-care and skin products item
Basket of Sweet Cedar & Co. self-care and skin products
$40

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a basket full of self-care and skin products from Sweet Cedar and Co. ( $75 value)
A bottle of Weller 12 year old Bourbon item
A bottle of Weller 12 year old Bourbon
$150

auctionV2.input.startingBid

Snag a bottle of the hard to find Weller 12 year old Bourbon to enjoy with friends!! (value priceless)
Igloo 48 qt cooler item
Igloo 48 qt cooler
$18

auctionV2.input.startingBid

Grab an 48 qt Igloo cooler for all your summer adventures! ($32 value)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing