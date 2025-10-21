Central Indiana Dance Ensemble's TBA Payments

TBA Full Dancer Payment (one time payment)
$1,540

This is a one-time payment to complete payment of TBA fees.

TBA Dancer Payment Plan (initiates 4 monthly payments)
$385

This will initiate 4 payments of $385 each to be automatically paid in November, December, January, and February.

TBA Chaperone Full Payment (one time payment)
$1,180

This is a one-time payment to complete payment of TBA chaperone fees (to be made after confirmation as a chaperone).

TBA Chaperone Payment Plan (initiates 4 monthly payments)
$295

This will initiate 4 payments of $295 each to be automatically paid in November, December, January, and February. (These are chaperone fees to be made after confirmation as a chaperone.)

