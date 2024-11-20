Sales closed

Taste of the Town 2024 Silent Auction

Pick-up location

Winners can pick up their items at the auction tables upon completion of the Live Auction and program.

#1 Get your GOAT!!! item
#1 Get your GOAT!!!
$10

Starting bid

This generous donation from Nittany Meadow Farm includes: goat soap, tote, candle, wax melts, AND goat yoga for 2 gift cert! Value: $80
#2 Basket of cheer item
#2 Basket of cheer
$10

Starting bid

Enjoy this amazing basket of delights! compiled by the very giving LGBT+ center. Value: $75
#3 Get shopping with CABI item
#3 Get shopping with CABI
$20

Starting bid

Enjoy this amazing shirt and a $100 gift card to shop with Pam Ascencio and CABI! Value: $150
#4 CLASS item
#4 CLASS
$20

Starting bid

This YETI cup, socks, sunglasses, and so many cool gifts from CLASS- the new way to learn. Value: $100
#5 EAT IN STYLE. item
#5 EAT IN STYLE.
$10

Starting bid

Eat your lunch in style with this fancy Penn State mug and a beautiful blue + white Vera Bradley lunch bag. Value: $75
#6 Glam up! item
#6 Glam up!
$20

Starting bid

Look amazing for whatever you are doing with this colorful Vera Bradley shoulder bag and lunch box Value: $150
#7 Take somme time for you! item
#7 Take somme time for you!
$15

Starting bid

Alchemy Salon offers this amazing duo of Aveda products and a $50 gift card for your next style-. Value: $80
#8 YOU CAN"T BE BLUE! item
#8 YOU CAN"T BE BLUE!
$25

Starting bid

Peeking through this bag will blow you away- so many amazing treats and some incredible pottery to place it on. A Basket Full is as always full of taste. Value: $150
#9 Marzoni's night in! item
#9 Marzoni's night in!
$10

Starting bid

Marzoni's offers a great time for you with a growler and a gift card for a fill to go! Value: $50
#10 PACK IT UP WITH CLEARWATER. item
#10 PACK IT UP WITH CLEARWATER.
$25

Starting bid

If you haven't seen these amazing bags made by Nittany Mountainworks- take a peek and represent Clearwater while you are at it!. Value: $125
#11 Bougie? Maybe! item
#11 Bougie? Maybe!
$30

Starting bid

These incredible Juicy Couture shades are too cool. Thanks to the Restore Eye Care. Value: $250
#12 GOLF FOR 4! at Wyndham. item
#12 GOLF FOR 4! at Wyndham.
$50

Starting bid

18 holes for 4 Value: $200
#14 State College Borough gift basket item
#14 State College Borough gift basket
$15

Starting bid

Take a look through this basket- snacks, treats, gift cards. Value: $150
#15 Golf the Blue Course! item
#15 Golf the Blue Course!
$50

Starting bid

18 holes for 4 Value: $200
#16 Vitality Wellness Club Day Passes for 2. item
#16 Vitality Wellness Club Day Passes for 2.
$15

Starting bid

2 free day passes Value: $118
#17 Shop! Shop! Shop! item
#17 Shop! Shop! Shop!
$45

Starting bid

Spend sometime downtown at Kitchen Kaboodle with a $100 gift card and stop for a treat at Local Whiskey group. Value: $125
#18 Christmas Cheer gift card + ornaments. item
#18 Christmas Cheer gift card + ornaments.
$20

Starting bid

Get ready for the holidays with the amazing Christmas room at College Gardens and a head start with local artist Hollyberry shop! Value: $75
#19 Petpub item
#19 Petpub
$15

Starting bid

Enjoy the PetPub gift pack! Value: $50
#20 Get your art & tattoo at King Cobra item
#20 Get your art & tattoo at King Cobra
$15

Starting bid

gift card/flash art Value: $75
#21 Amazing refresh items. item
#21 Amazing refresh items.
$10

Starting bid

Enjoy this candle + soap duo from our friends at Smith + Front in Bellefonte. This is a relaxing treat for you and your home. Value: $25
#22 Wiscoy Pet Extravaganza item
#22 Wiscoy Pet Extravaganza
$25

Starting bid

Enjoy this amazing treat basket from Wiscoy! Value: $126
#23 Radwheels and Valley Wok item
#23 Radwheels and Valley Wok
$25

Starting bid

Head to Penns Valley and have a bit of lunch at the Valley Wok and stop in Millheim and enjoy Radwheels. Value: $150
#24 Super Duper Café item
#24 Super Duper Café
$10

Starting bid

Start your morning with this amazing wellness tea and Trek down to Millheim and checkout our friends at the Super Duper Cafe! Value: $75
#25 DONUTS & THE DOWNTOWN item
#25 DONUTS & THE DOWNTOWN
$20

Starting bid

Enjoy duck donut gift cards- tshirt and do some downtown state college shopping on the DID! Value: $100
#26 IT'S TIME TO SHAPE UP item
#26 IT'S TIME TO SHAPE UP
$50

Starting bid

A month long gift card for $200 and start with some pre training gifts. Value: $250
#27 Get your shopping at App Outdoors and have a item
#27 Get your shopping at App Outdoors and have a
$35

Starting bid

take a pick in this bag and then stop in and shop at Appalachain Outdoors with a snack at Local Whiskey group ($50 App Outdoors and $25 Local ) Value: $150
#28 Appalachian Outdoors/ Local Whiskey/ Ace Hardware item
#28 Appalachian Outdoors/ Local Whiskey/ Ace Hardware
$35

Starting bid

take a pick in this bag and then stop in and shop at Appalachain Outdoors with a snack at Local Whiskey group ($50 App Outdoors and $25 Local ) Value: $150
#29 Mary Kay Satin Hands product prize
$30

Starting bid

satin hands package Value: $125
#30 Meandering Mallard and Streamside Café gift cards. item
#30 Meandering Mallard and Streamside Café gift cards.
$15

Starting bid

Enjoy the Valley with the Meandering Mallard and Streamside Gift Cards. Value: $80
#31 Shaklee Beauty Basket item
#31 Shaklee Beauty Basket
$25

Starting bid

Enjoy this incredible Shaklee basket! Value: $100
#32 Marketplace on Main Christmas item
#32 Marketplace on Main Christmas
$25

Starting bid

christmas cheer basket Value: $75
#33 Confer Jeweler's Necklace item
#33 Confer Jeweler's Necklace
$25

Starting bid

necklace Value: $100
#34 J. Stephens gift basket and gift card. item
#34 J. Stephens gift basket and gift card.
$50

Starting bid

beauty basket! Value: $250
#35 Central Pa Tasting Trail + Members item
#35 Central Pa Tasting Trail + Members
$50

Starting bid

2 digital trail passports + gift certs from members Value: $250
#36 Advanced Autoparts Car Wash baske + LMR tires Oil Change item
#36 Advanced Autoparts Car Wash baske + LMR tires Oil Change
$20

Starting bid

car wash pack + free oil change Value: $125
#37 Avant Garden Centerpiece + Magpie Interiors item
#37 Avant Garden Centerpiece + Magpie Interiors
$50

Starting bid

flower centerpiece + Magpie interiors consultations Value: $350
#38 Take a journey! To Way and DQ and Love IT! item
#38 Take a journey! To Way and DQ and Love IT!
$15

Starting bid

Take the day and journey around and enjoy Way Fruit Farm. Check out Love It! and DQ Value: $100
#39 Plan your trip with Fullington and Olde New York item
#39 Plan your trip with Fullington and Olde New York
$10

Starting bid

Plan your trip with Fullington and take a break with Olde New York. Value: $95
#40 Penn Stater.Overnight item
#40 Penn Stater.Overnight
$35

Starting bid

Enjoy an overnight stay at the Penn Stater. Value: $175
#41 the Queen BB+ Happy Valley Brewery item
#41 the Queen BB+ Happy Valley Brewery
$35

Starting bid

Take an overnight at the beautiful Queen Bed + Breakfast and take a bit of time to relax at the Happy Valley Brewing Co. Value: $175
#42 2 Spikes Bull pen seats, gift pack + Champs gift card item
#42 2 Spikes Bull pen seats, gift pack + Champs gift card
$40

Starting bid

Get ready for the 2025 Spikes Season and stop in at Champs with a $100 gift card. Value: $175
#43 Good Day Café Brunch item
#43 Good Day Café Brunch
$40

Starting bid

one free catering for 20 Value: $250
#44 Candles and Tatoo! item
#44 Candles and Tatoo!
$15

Starting bid

Chilll out at home with these amazing candles and a Dripz tatoo. Value: $125
#45 Gear head tshirts! item
#45 Gear head tshirts!
$15

Starting bid

These shirts represent! Value: $100
#46 Craftsman Chainsaw item
#46 Craftsman Chainsaw
$30

Starting bid

chainsaw compliments of Ace Hardware. Value: $175
#47 Black + Decker microwave item
#47 Black + Decker microwave
$10

Starting bid

Helping to get a young person out on their own? This microwave is ready for you. Value: $50
#4 Cafe 210 and Dowtown State College Gift card item
#4 Cafe 210 and Dowtown State College Gift card
$15

Starting bid

gift cards Value: $75
#49Taste of the Valley gift bag + PSU men's basketball tix! item
#49Taste of the Valley gift bag + PSU men's basketball tix!
$40

Starting bid

Enjoy the flavors of Happy Valley thanks to the HVSEA / HVAB/ and the CBICC with this amazing delectable basket and don't forget to watch Coach Rhoades and the PSU men's basketball team! Value: $275
#50 James Byrne Glass Ornaments item
#50 James Byrne Glass Ornaments
$15

Starting bid

Mr. Byrnes is a local glass blower who has been featured in the Central PA Festival of the Arts. He can be found at the Gallery in Lemont for additonal pieces. Value: $80
#51 Do something Drastic... stop using plastic! item
#51 Do something Drastic... stop using plastic!
$15

Starting bid

This Upcircle shampoo + conditioner duo from the All Things Kind Market in Bellefonte will get you on your way to realizing how much plastic we use everyday and usefull ways to change that. Value: $55
#52 State Theatre Movie Tix + Local Whiskey item
#52 State Theatre Movie Tix + Local Whiskey
$10

Starting bid

2 movie tickets + $25 Local Whiskey group gift card Value: $55
#53 Get some new rides and enjoy the Allen St. Grill item
#53 Get some new rides and enjoy the Allen St. Grill
$50

Starting bid

The guys at Rapid Transit were generous enough to provide $100 gift card- add that to the DSCID $50 gift card and boy can you get something amazing- then enjoy some time with the amazing group at the Allen St. Grill. Value: $275
#54 IT'S TIME FROM FOR COOKIES! PENN STATE BAKERY COOKIES
$10

Starting bid

COOKIE JAR Value: $65
#55 RUFFED GROUSE PRINT + FRAMING GIFT CERT. item
#55 RUFFED GROUSE PRINT + FRAMING GIFT CERT.
$25

Starting bid

Ruffed Grouse print and $100 gift cert to the State College Framing Co. - in addition enjoy a one year membership to the PA Forestry Association. Value: $175
#56 Hot Tuna + the Federal Taphouse item
#56 Hot Tuna + the Federal Taphouse
$35

Starting bid

Hot Tuna (2 tix) + $100 gift card for the Federal Taphouse. Value: $200
#57 TREAT Yo SELF item
#57 TREAT Yo SELF
$10

Starting bid

$50 Love it gift cards + $25 DQ- get over there! Value: $75
#58 CHRISTMAS IN A GLASS! item
#58 CHRISTMAS IN A GLASS!
$15

Starting bid

Nestlerode + Loy offer a great Keurig coffee machine- mugs and cookies Value: $100
#59 Village Eatinghouse Gift Basket item
#59 Village Eatinghouse Gift Basket
$10

Starting bid

tote bag + dressings from the amazing Village Eatinghouse. Value: $43
#60 Plan your party with University Wine Company
$40

Starting bid

$200 room rental for a private event is waived with this amazing gift at University Wine Company. Value: $200
#61 Stover, McLaughlin Will completion.
$50

Starting bid

One reciprocal will can be completed Value: $750
#62 Fasta Ravioli Company PASTA FOR A YEAR! item
#62 Fasta Ravioli Company PASTA FOR A YEAR!
$20

Starting bid

One pound of pasta a week for a year Value: $400
#63 Appalachian Run Company Gift Cards. item
#63 Appalachian Run Company Gift Cards.
$15

Starting bid

$80 gift cards Value: $80
#64 Irish Wool Sweater. item
#64 Irish Wool Sweater.
$15

Starting bid

irish sweater Value: $150
#13 Ultimate Weis Snack Pack item
#13 Ultimate Weis Snack Pack
$15

Starting bid

Weis Snack Basket Value $124

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!