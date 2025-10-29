PLUMBERS AND PIPEFITTERS UNION LOCAL 525
CES Insurance 2026
General Liability
$750
rate.xLeft
General liability: Liberty, premium $750, $1M event/$2M aggregate/$15k Medical expense (includes $1M in auto liability for using personally owned cars on Fund business),
General liability: Liberty, premium $750, $1M event/$2M aggregate/$15k Medical expense (includes $1M in auto liability for using personally owned cars on Fund business),
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout