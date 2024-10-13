Hosted by

Pinnacle High Booster Club Inc

Home Run High Rollers

Diamondbacks Tickets item
Diamondbacks Tickets
$125

Starting bid

Four tickets for a 2025 home game. Section 120, Row 39. Date to be mutually agreed upon. Donated by: The Conway Family FMV: $350
Chicken N Pickle item
Chicken N Pickle
$25

Starting bid

Enjoy 60 minutes of pickleball court time, free paddle and ball rental, along with two appetizers FMV: $100
Private Wine Class item
Private Wine Class
$200

Starting bid

Guided by experts, you'll spend two hours exploring famous winegrowing regions and sample delicious pours for up to 20 guests. FMV: $600 Expires: 10/3/2025
Desert Botanical Garden item
Desert Botanical Garden
$15

Starting bid

A one-time complimentary general admission entry for 2 adults and 2 youth. It is not valid for ticketed events such as Luminaria, Music in the Garden, Loteria, etc FMV: $100 Expiration: September 2025
11.5" Infielders Glove Single Post Web (Black) item
11.5" Infielders Glove Single Post Web (Black)
$125

Starting bid

This 11.5" infielders glove is constructed from Japanese tanned US Steerhide. This leather is very good and very loud. We originally released this glove in Nov of 2022 and it sold out in minutes. Black Shell with Black laces, black binding, grey split welting, gold thread, and gold embroidery. Gloves will arrive to customer pro-stiff. Donated by The Glove Lab FMV: $349
Glove & Mitt Full Service item
Glove & Mitt Full Service
$25

Starting bid

This service includes a full clean, condition, new palm adhesive (as needed), and new laces! ***No additional repairs included*** Regular relacing services can take approx. 7-10 business days. Donated by The Glove Lab FMV: $100
Foursome of Golf at Ak-Chin Southern Dunes Golf Club item
Foursome of Golf at Ak-Chin Southern Dunes Golf Club
$175

Starting bid

Foursome of Golf at Ak-Chin Southern Dunes Golf Club. Fine Print: Valid through 12/31/24; and again from 5/1/25 - 12/31/25 after 12:00 pm Friday-Sunday and anytime Monday - Thursday FMV: $556
Foursome of Golf at Troon North Golf Club item
Foursome of Golf at Troon North Golf Club
$250

Starting bid

Foursome of Golf at Troon North Golf Club. Fine Print: Valid through 12/24/25. Monday - Wednesday and after 12:00 pm on Sundays only. Holidays excluded. FMV: $1200
Foursome of Golf at The Phoenician item
Foursome of Golf at The Phoenician
$300

Starting bid

Foursome of Golf at The Phoenician Golf Club. Fine Print: Available anytime Monday - Thursday. No valid 12/26/24 - 4/15/25. Expires 12/25/25 FMV: $1000
Barbershop Jack Gift Card item
Barbershop Jack Gift Card
$25

Starting bid

North Phoenix's Premier Men's Grooming Destination. Revive Your Look: Old School Meets New Style. Elevate your grooming game with Barbershop Jack. Experience unparalleled haircuts, skin care, and more in a welcoming environment. FMV: $85
Four Legged Friend's Paradise item
Four Legged Friend's Paradise
$65

Starting bid

A gift basket filled with amazing goodies for the sweet dog in your life. Bark Advent Calendar, Rescue Dog Friends sweatshirt, Chuckit!, Sticker Brush, Pet Shedding Gloves, Dog Water Bottle, Collapsible Dog Bowls, Pet Shammy Towel, Lick Mat, Pet Oatmeal Shampoo, Alligator Toy, Pet Throw Blanket, Pet Jerky Treats Donated By: The Green Family FMV: $225
Perfect Pampering item
Perfect Pampering
$250

Starting bid

Three Diamond Glow Facial Certificates at Clear Dermatology and Aesthetics Center, Elta MD Sunscreen (body, lip, eye) and beach blanket. Donated By: Clear Dermatology and Aesthetics Center FMV: $850
Baseball & Burgers item
Baseball & Burgers
$30

Starting bid

60 minutes of cage time at Scottsdale Batting Cages and a $25 gift card to Shake Shack! FMV: $95
Pizza & Swings item
Pizza & Swings
$25

Starting bid

2 - 15 round swing cards at Scottsdale D-Bat and $25 gift certificate to Lou Malnati's FMV: $85
Coffee & The Cages item
Coffee & The Cages
$150

Starting bid

Three month membership at The Cages Training Facility (expiration: 7/31/25) and $50 gift card to Dutch Bros. FMV: $350
Albert Pujols Autographed Baseball item
Albert Pujols Autographed Baseball
$125

Starting bid

Albert Pujols Autographed Baseball Career Achievements: 703 home runs. 6,211 total bases, second all-time to Musial Award winner Hank Aaron. 2,218 runs batted in, second to Hank Aaron. 3,384 hits. 11 All-Star appearances. 3 NL MVP awards. 2 World Series rings. FMV: Priceless
Maui Jim Noni Sunglasses item
Maui Jim Noni Sunglasses
$60

Starting bid

Inspired by the timeless feel of an heirloom, this classic style gives an otherwise vintage aesthetic a modern edge. Combinations of monel metal and anterior acetate rims paired with stainless steel temples create a durable fit with a uniquely defined appearance, while the solid, adjustable monel metal nose pads with silicone sleeves provide premium comfort. FMV: $250
Mount Hope Gift Basket item
Mount Hope Gift Basket
$25

Starting bid

Mount Hope is a family owned and operated business that has been offering the very finest in top quality foods and customer service for more than 30 years. Basket includes: Fresh Ground Salted Peanut Butter Americona Sprouted Almonds Resort Nut Mix Sliced Organic Mango Grand Canyon Gorp Spicy Sonoran Snack Mix FMV: $60
Art Enthusiast item
Art Enthusiast
$15

Starting bid

Four admission passes to Scottsdale Museum of Contemporary Art and $25 gift certificate to Oriental Trading. FMV: $85
Wine, Fruit & Chocolate Basket item
Wine, Fruit & Chocolate Basket
$35

Starting bid

Bottle of Il Cortigiano Prosecco, Bottle of Madonna Estate Gewürztraminer - 2010, Bottle of V. Sattui Winery Moscato 2016, Bottle of Castello di Amorosa Il Raggio Del Sole - 2011, Vacaville Fruit/Nut tray, two packages of Sanders chocolate with caramel, two insulated wine tumblers Donated by: The Hedani Family FMV: $155
Two Night Stay at Clear Sky Resorts item
Two Night Stay at Clear Sky Resorts
$360

Starting bid

Two night stay for four people in the sky domes at either the Grand Canyon Resort or the new Bryce Canyon Resort. Valid for the 2025 season. FMV: $1200
Ketel Marte Autographed Baseball item
Ketel Marte Autographed Baseball
$85

Starting bid

Ketel Marte Autographed Baseball Marte made his MLB debut with the Mariners in 2015, and was traded to the Diamondbacks during the 2016–17 offseason. Marte has been named the starting second baseman for the 2019 and 2024 All-Star Game. In 2023, he won NLCS MVP en route to Arizona's first pennant since 2001. FMV: Priceless
Autographed Alice Cooper Guitar item
Autographed Alice Cooper Guitar
$150

Starting bid

Ibanex RX Series Autographed Alice Cooper Guitar Alice Cooper - American rock singer and songwriter whose career spans sixty years. With a raspy voice and a stage show that features numerous props and stage illusions, Cooper is considered by many music journalists and peers to be "The Godfather of Shock Rock". FMV: Priceless
Baseballism Merch item
Baseballism Merch
$60

Starting bid

Baseballism merchandise to last you all year-round! Catcher Socks 2.0 - High Calf (L/XL) 6432 Men's Sweatshirt (XL) Rub Dirt On It T-Shirt (S) Happiness is two gloves, a ball, a friend, and some sunshine T-Shirt (XL) Playball T-Shirt (M) Banana Sticker Cap - Baseballism x Savannah Bananas (Snapback) Cactus Bat Black Cap Snapback FMV: $200
Dinner and Drinks item
Dinner and Drinks
$80

Starting bid

$30 gift card to The Keg and 12 bottles of wine: Sonoma-Cutrer Chardonnay 2020 Ebb + Flow Rose 2022 Geyser Peak Sauvignon Blanc 2022 (2) Decoy Cabernet Sauvignon 2019 Decoy Chardonnay 2020 delle Venezie Pinot Grigio 2023 Rose All Day Vireton Pinot Gris 2022 Rutherford Ranch Sauvignon Blanc 2022 Stoller Family Estate Chardonnay 2023 (2) FMV: 270
Lure Fish House Gift Card item
Lure Fish House Gift Card
$60

Starting bid

$200 gift card to Lure Fish House Donated by: Dylan Fisher's Family FMV: $200
Autographed Fender Guitar item
Autographed Fender Guitar
$200

Starting bid

Autographed Fender Guitar signed by 3 country music artists - Dierks Bentley, Mitchell Tenpenny and Meghan Patrick FMV: Priceless
Sandwiches and Sports item
Sandwiches and Sports
$45

Starting bid

Arizona Cardinals T-Shirt & Hat Two Wyld Gear Cups 6 - Free Sandwiches to Ike's Love and Sandwiches FMV: $140
OHSO and Wyld Gear Cups item
OHSO and Wyld Gear Cups
$30

Starting bid

Four Wyld Gear cups and $30 gift card to OHSO FMV: $130
Pitching Training With Zing item
Pitching Training With Zing
$200

Starting bid

Pitching Training With Zing Monthly Lesson Package 4 Weekly Lessons (Expires after one month - lessons must be used for 4 consecutive weeks) FMV: $600
Luis Gonzalez Autographed Baseball item
Luis Gonzalez Autographed Baseball
$75

Starting bid

Luis Gonzalez Autographed Baseball World Series champion: Played on the Arizona Diamondbacks' first World Series championship team in 2001 Five-time All-Star: Selected as an All-Star in 1999, 2001–2003, and 2005 Silver Slugger Award: Won the award in 2001 Home Run Derby winner: Won the Home Run Derby in Seattle Branch Rickey Award: Received the award in 2005 for his community contributions Latin American International Sports Hall of Fame: Inducted in 2014 Arizona Diamondbacks Hall of Fame: Inducted into the Diamondbacks Hall of Fame Diamondbacks No. 20 retired: The Diamondbacks retired his number 20 MLB Hall of Fame consideration: A two-time nominee for the Roberto Clemente Award in 2000 and 2003 FMV: Priceless
Trader Joe's Goodies & Bruster's Ice Cream item
Trader Joe's Goodies & Bruster's Ice Cream
$30

Starting bid

An entire bag filled with TJ's goodies! $25 gift card to Bruster's Ice Cream Four bags of pasta Two jars of pasta sauce Garlic Bread Hot & Sweet pepper jelly Rainbow's End trail mix White cheddar corn puffs Milk chocolate covered pretzels FMV: $75.00
Matt Williams Autographed Baseball item
Matt Williams Autographed Baseball
$60

Starting bid

Matt Williams Autographed Baseball Power hitter: Led the National League in home runs in 1994 with 43, and in RBIs in 1990 with 122. He set an all-time franchise record for home runs by a third baseman for the New York and San Francisco Giants. All-Star: A five-time All-Star in 1990, 1994–1996, and 1999. Awards: Won the Gold Glove Award four times in 1991, 1993, 1994, and 1997, and the Silver Slugger Award four times in 1990, 1993, 1994, and 1997. World Series champion: Won the World Series in 2001 with the Arizona Diamondbacks. Manager: Managed the Washington Nationals from 2014–2015 and later coached for the Diamondbacks. In 2020, he managed the Kia Tigers of the KBO League. Hall of Fame: A member of the San Francisco Giants Wall of Fame. FMV: Priceless
Diamondbacks Tickets (2) item
Diamondbacks Tickets (2)
$350

Starting bid

Four seats to a Diamondbacks regular season (2025) game. Section H, Row I (or similar) Parking included (Right Field Garage) Access to the Avnet Lounge behind home plate *Excludes: Opening Day and Boston Series* FMV: $560
Trader Joe's Winter Treats & Bruster's Ice Cream item
Trader Joe's Winter Treats & Bruster's Ice Cream
$20

Starting bid

Trader Joe's bag filled with winter treats and $25 gift card to Bruster's Ice Cream FMV: $50
Four Dugout Reserve Diamondbacks Tickets item
Four Dugout Reserve Diamondbacks Tickets
$100

Starting bid

Four Dugout Reserve Diamondbacks Tickets at one 2025 Arizona Diamondbacks regular season home game. Valid Sunday-Friday. Not valid on March 27th, May 11th, June 15th and July 4th. Postseason games not included. FMV: $280
Scheels Gift Card item
Scheels Gift Card
$25

Starting bid

$100 gift card to Scheels Sporting Goods FMV: $100
Jack Nicklaus Autographed Picture item
Jack Nicklaus Autographed Picture
$175

Starting bid

Jack Nicklaus "2000 Farewell to St. Andrews" autographed picture. Certificate of authenticity included. Donated by: The Work Family FMV: Priceless

