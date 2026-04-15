Creative Floral Arrangers of the Americas

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CFAA Seminar 2026 - Illumination - Flower Room Order Request GREENERY (Kaleidoscope)

Aspedistra item
Aspedistra
$10

1 bunch. Green

Aspedistra, Variegated item
Aspedistra, Variegated
$10

1 bunch. Variegated.

Bear Grass item
Bear Grass
$6

1 bunch.

Cordyline Tips item
Cordyline Tips
$7

1 bunch. Burgundy/green.

Curly wilow, medium item
Curly wilow, medium
$16

1 bunch.

Eucalyptus, Seeded item
Eucalyptus, Seeded
$14

1 bunch.

Equisetum item
Equisetum
$9

1 bunch.

Fatsia japonica, small item
Fatsia japonica, small
$7

1 bunch. Aralia.

Fatsia japonica, medium item
Fatsia japonica, medium
$8

1 bunch. Aralia.

Fatsia japonica, large item
Fatsia japonica, large
$9

1 bunch. Aralia.

Flexi grass item
Flexi grass
$7

1 bunch.

Hala item
Hala
$5

5 Stems. Variegated.

Italian ruscus, large item
Italian ruscus, large
$22

200 gm.

Italian ruscus, medium item
Italian ruscus, medium
$18

150 gm.

Lily grass item
Lily grass
$7

1 bunch.

Lirope item
Lirope
$7

1 bunch.

Monstera leaf, X-Large item
Monstera leaf, X-Large
$14

5 stems. Green.

Monstera leaf, Large item
Monstera leaf, Large
$10

5 stems. Green.

Monstera leaf, Medium item
Monstera leaf, Medium
$9

5 stems. Green.

Monstera leaf, Small item
Monstera leaf, Small
$8.50

5 stems. Green.

Papyrus item
Papyrus
$2

1 stem. Umbrella.

Plumosa item
Plumosa
$9

1 large bunch

Sago item
Sago
$9

5 Stems.

Sansevieria item
Sansevieria
$8.50

5 stems.

Strelitzia foliage item
Strelitzia foliage
$5

10 leaves.

Sword ferm item
Sword ferm
$8

10 leaves.

Ti leaf item
Ti leaf
$7

10 leaves. Select from color options.

Xanadu, small item
Xanadu, small
$5

5 stems.

Waleback palm item
Waleback palm
$8

5 stems.

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