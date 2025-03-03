CFAASL Merch Original After SE

T-shirt item
T-shirt
$20
New design! Email [email protected] for merchandise pickup.
Commemorative Coin- Series 1 item
Commemorative Coin- Series 1
$20
1919 Model T Limited quantity of 10 left! Email [email protected] for merchandise pickup.
Commemorative Coin - Series 2 item
Commemorative Coin - Series 2
$20
1926 Seagrave. Email [email protected] for merchandise pickup.
Red Collared Polo Shirt item
Red Collared Polo Shirt
$25
Limited quantity of 4 Large. Email [email protected] for merchandise pickup.
Blue Breast Cancer Awareness Shirt item
Blue Breast Cancer Awareness Shirt
$15
Limited Quantity of 4 Small, 5 Medium, 10 Large. Email [email protected] for merchandise pickup.
Light Up Supporter Button item
Light Up Supporter Button
$5
Battery (included) operated light up button which shows your support of firefighters/EMS. Email [email protected] for merchandise pickup.
Gala Tumbler/Wine Mug item
Gala Tumbler/Wine Mug
$30
Final Stock of Gala Tumblers/Wine Mug sold previously for $100/ea! 20oz. Tumblers pictured are $30 (only 3 left); 2 Wine Mugs (not shown) are $20/ea. Email [email protected] for merchandise pickup.
Fired Up 5K Water Bottle item
Fired Up 5K Water Bottle
$10
Relive the memories of the Fired Up 5K every day. Email [email protected] for merchandise pickup.
Fire House Wreath item
Fire House Wreath
$100
Only 2 Left
Car Trunk Organizer item
Car Trunk Organizer
$40
Only 2 Left
Blank White Canvas Tote Bag item
Blank White Canvas Tote Bag
$10
Personalize however you want! Email [email protected] for merchandise pickup.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing