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Fantasy beauties
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THE FANTASY RAFFLE🔟 (1)

INVITING ALL BEAUTIES TO COME CELEBRATE WITH  FANTASY GIRLS IN THIS FUN,FAIR EXCITING RAFFLE OPEN TO ALL NEW BEAUTIES OF THE FANTASY GIRLS 🔟⭐️READ BELOW‼️ ⬇️ 

 RULES BELOW ⬇️ 

•MUST BE A VERIFIED IN THE FG INSTA AND TELE GROUP 

•MUST PROMO THE TELE GROUP ATLEAST TWICE A WEEK

•MUST BRING ATLEAST 3 NEW BEAUTIES VERIFIED INTO THE FG GROUPCHAT

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PRIZE 🏆 200$ 

1st WINNER 100$ 🏅

2nd WINNER 50$ 

3rd WINNER 25$ 

4th WINNER 25$ 

THIS RAFFEL IS PURPOSED FOR GIVING BACK TO THE AMAZING BEAUTIES WHO MAKE AND ADD VALUE TO THE FANTASY GIRLS CHEERS TO 100 NEW BEAUTIES🥂 AND 1,000 NEW TELE SUBS 🎉XOXO THE FANTASY GIRLS💋

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