THE FANTASY RAFFLE🔟 (1)

INVITING ALL BEAUTIES TO COME CELEBRATE WITH FANTASY GIRLS IN THIS FUN,FAIR EXCITING RAFFLE OPEN TO ALL NEW BEAUTIES OF THE FANTASY GIRLS 🔟⭐️READ BELOW‼️ ⬇️
RULES BELOW ⬇️
•MUST BE A VERIFIED IN THE FG INSTA AND TELE GROUP
•MUST PROMO THE TELE GROUP ATLEAST TWICE A WEEK
•MUST BRING ATLEAST 3 NEW BEAUTIES VERIFIED INTO THE FG GROUPCHAT
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PRIZE 🏆 200$
1st WINNER 100$ 🏅
2nd WINNER 50$
3rd WINNER 25$
4th WINNER 25$
THIS RAFFEL IS PURPOSED FOR GIVING BACK TO THE AMAZING BEAUTIES WHO MAKE AND ADD VALUE TO THE FANTASY GIRLS CHEERS TO 100 NEW BEAUTIES🥂 AND 1,000 NEW TELE SUBS 🎉XOXO THE FANTASY GIRLS💋