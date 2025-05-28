Chabad of Chesterfield’s Hebrew school tuition form

Sponsor a Child
$1,150

Help cover tuition for a family in need. Full sponsorship.
Sponsor a Supper
$180

Provide a warm dinner for one week of Hebrew School.
Sponsor Supplies
$120

Help us restock classroom materials, art, and crafts.

