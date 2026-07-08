Chamber Music on the Fox Season Subscription

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About the memberships
Valid until July 1
2026-2027 Subscription Series:
Golden Hour (Oct 4/5)
Quintet Attacca (Nov 15/16)
Crossing Borders Music (Feb 21/22)
CMOTF Baroque Concert (April 18/19)
STEAM Irish Quartet (June 6/7)
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Quintet Attacca (Nov 15/16)
Crossing Borders Music (Feb 21/22)
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