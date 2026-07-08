Chamber Music on the Fox Season Subscription

Two harpists perform on a stage in front of an ornate altar and a large rose window, while an audience sits in pews in the foreground of a grand church.
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2026-2027 Subscription Series:

Golden Hour (Oct 4/5)

Quintet Attacca (Nov 15/16)

Crossing Borders Music (Feb 21/22)

CMOTF Baroque Concert (April 18/19)

STEAM Irish Quartet (June 6/7)

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