Champions Running Association Membership - 2025-2026

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
CRA Membership for 2025 - 2026 Season includes: Structured training plans from certified Road Runners of America (RRCA) coaches, Weekly Group runs for accountability and motivation, Access to our private members-only Facebook group, Race event discounts and race-day support, A supportive community that celebrates every milestone, Exclusive club swag (shirts and other goodies)
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
CRA Membership for 2025 - 2026 Season includes same great training and support, just without the gear!
common:zeffyTipDisclaimerTicketing