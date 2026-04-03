Jack and Jill of America Inc.

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About this event

Pickleball and Brunch

3381 St Rose Pkwy

Henderson, NV 89052, USA

Adult Ticket (age 18 and up)
$75

Enjoy pickleball court access (paddles and balls provided), coaching from on-site staff (all skill levels welcome), delicious brunch and outdoor family-friendly activities

Child Ticket (age 6-17)
$50

Enjoy pickleball court access (paddles and balls provided), coaching from on-site staff (all skill levels welcome), delicious brunch and outdoor family-friendly activities

Child Ticket (age 5 and under)
Free

Enjoy pickleball court access (paddles and balls provided), coaching from on-site staff (all skill levels welcome), delicious brunch and outdoor family-friendly activities

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