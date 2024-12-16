Kazakhstan Cultural-Business Association of North America (KCBANA)
CHARITY GALA
Embassy of Kazakhstan 1401 16th St NW
Washington, DC 20036
Single ticket
$125
Single ticket per person
Single ticket per person
seeMoreDetailsMobile
add
Two Tickets per Couple
$220
Two tickets per couple
Two tickets per couple
seeMoreDetailsMobile
add
VIP Single Ticket
$300
VIP Single ticket per person
VIP Single ticket per person
seeMoreDetailsMobile
add
VIP Two Tickets per Couple
$500
VIP Two Tickets per Couple
VIP Two Tickets per Couple
seeMoreDetailsMobile
add
Premium Single Ticket
$500
Premium Single ticket per person
Premium Single ticket per person
seeMoreDetailsMobile
add
Premium Two Tickets per Couple
$850
Premium Two Tickets per Couple
Premium Two Tickets per Couple
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout