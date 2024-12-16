CHARITY GALA

Embassy of Kazakhstan 1401 16th St NW

Washington, DC 20036

Single ticket
$125
Single ticket per person
Two Tickets per Couple
$220
Two tickets per couple
VIP Single Ticket
$300
VIP Single ticket per person
VIP Two Tickets per Couple
$500
VIP Two Tickets per Couple
Premium Single Ticket
$500
Premium Single ticket per person
Premium Two Tickets per Couple
$850
Premium Two Tickets per Couple
