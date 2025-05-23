Charleston Dragon Robotics
Charleston Dragon Robotics 2025-2026 Membership
Dragon Bytes
$175
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Students in K-4th grade
Students in K-4th grade
seeMoreDetailsMobile
select
FLL Challenge
$250
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Students in 5th-8th grades
Students in 5th-8th grades
seeMoreDetailsMobile
select
FTC
$325
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Students in 9th-12th grades
Students in 9th-12th grades
seeMoreDetailsMobile
select
Late FEE
$10
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Please chose one for each month you are late.
Please chose one for each month you are late.
seeMoreDetailsMobile
select
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout