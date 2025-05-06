Chaska Baseball Concessions

Soda/bottle of water
$1.50
12oz can or bottle of water
Hot Dog Meal
$5
Hot dog, chips, soda/water
Sports Drink
$2
Prime/Gatorade
Candy/ice cream snickers
$1.50
candy items/candy bars/cotton candy
Freeze Pops
$1
Freeze pops/Icee pops
Hot Dog
$2.50
Hot Dog
Chips
$1.50
Bag of Chips/Taki's
Protein Bar/Granola Bar
$2
Cliff bar/ protein bar
Uncrustable
$2.50
Grape/Strawberry Jelly Uncrustable
Uncrustable Meal
$5
Uncrustable, chips, soda/water
Air Heads/Ring Pops
$1
3 for $1
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing