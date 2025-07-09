Chatham-Nauset Lions Club
Chatham-Nauset Lions Club Membership Dues for 2025–2026
New Member (Individual)
$135
Returning Member (Individual)
$100
New Member (Second Family Member Discount)
$110
Returning Member (Second Family Member Discount)
$75
