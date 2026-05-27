Cheer 2026-2027

Hosted by
About this event
Carowinds Team Bonding Event on 6/27: Payment Deadline 6/26. Cost is $60 for admission and a meal pass (1 snack, 1 drink, 1 meal).
Carowinds Team Bonding Event on 6/27: Payment Deadline 6/26. Cost is $20 for a meal pass (1 snack, 1 drink, 1 meal) for those who already have a Carowinds Season Pass.
Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee = $970 Full Payment. Due by 7/1/26.
Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.
Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee of $970 can be paid in installments:
Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.
Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee of $970 can be paid in installments:
Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.
Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee of $970 can be paid in installments:
JV Fall 2026 Cheer Team Fee = $678 Full Payment. Due by 7/1/26.
Installment 1 of 3 is due by 7/1/26.
JV Fall 2026 Cheer Team Fee of $678 can be paid in installments:
Installment 2 of 3 is due by 7/15/26.
JV Fall 2026 Cheer Team Fee of $678 can be paid in installments:
Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.
JV Fall 2026 Cheer Team Fee of $678 can be paid in installments:
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!