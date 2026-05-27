Ballantyne Ridge High School PTSO

Hosted by

Ballantyne Ridge High School PTSO

About this event

Cheer 2026-2027

Carowinds Admission + Meal Pass
$60

Carowinds Team Bonding Event on 6/27: Payment Deadline 6/26. Cost is $60 for admission and a meal pass (1 snack, 1 drink, 1 meal).

Carowinds Meal Pass Only
$20

Carowinds Team Bonding Event on 6/27: Payment Deadline 6/26. Cost is $20 for a meal pass (1 snack, 1 drink, 1 meal) for those who already have a Carowinds Season Pass.

VARSITY Fall 2026 Team Fee: Full Payment
$970

Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee = $970 Full Payment. Due by 7/1/26.

VARSITY Fall 2026 Team Fee: Payment 1 of 3
$400

Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.

Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee of $970 can be paid in installments:

  • $400 due 7/1
  • $350 due 7/15
  • $220 due 8/1
VARSITY Fall 2026 Team Fee: Payment 2 of 3
$350

Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.

Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee of $970 can be paid in installments:

  • $400 due 7/1
  • $350 due 7/15
  • $220 due 8/1
VARSITY Fall 2026 Team Fee: Payment 3 of 3
$220

Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.

Varsity Fall 2026 Cheer Team Fee of $970 can be paid in installments:

  • $400 due 7/1
  • $350 due 7/15
  • $220 due 8/1
JV Fall 2026 Team Fee: Full Payment
$678

JV Fall 2026 Cheer Team Fee = $678 Full Payment. Due by 7/1/26.

JV Fall 2026 Team Fee: Payment 1 of 3
$226

Installment 1 of 3 is due by 7/1/26.

JV Fall 2026 Cheer Team Fee of $678 can be paid in installments:

  • $226 due 7/1
  • $226 due 7/15
  • $226 due 8/1
JV Fall 2026 Team Fee: Payment 2 of 3
$226

Installment 2 of 3 is due by 7/15/26.

JV Fall 2026 Cheer Team Fee of $678 can be paid in installments:

  • $226 due 7/1
  • $226 due 7/15
  • $226 due 8/1
JV Fall 2026 Team Fee: Payment 3 of 3
$226

Installment 3 of 3 is due by 8/1/26.

JV Fall 2026 Cheer Team Fee of $678 can be paid in installments:

  • $226 due 7/1
  • $226 due 7/15
  • $226 due 8/1

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!