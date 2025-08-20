Hosted by

Chetek Public Arts League Inc

About this event

Chetek Public Arts League's Community Canvas Silent Auction

I love to golf at the golf course with my golf team. item
Artwork by Caitlyn Gruenwald.

The front porch of the resort I grew up on. item
Artwork by Marisa Howes.

A hometown with a Big Heart item
Artwork by Deb Keech

I like to sit on docks by the lake. item
Artwork by Hailey Prouty

Living on the chain enjoying my childhood to its fullest item
Artwork by Emma Marek.

Chetek is where I'll watch my children grow up together item
Artwork by Courtnery Vieceli

The supper club a Wisconsin icon.The Pokegama Inn a favorite item
Artwork by Nancy Erickson Dutmer

I went to the beach with my friends. item
Artwork by Kyla Ruff.

The Wiese, Nichols, Baake summer vacation cottage... item
Artwork by Carol Nichols

View from my deck - Lake Chetek item
Artwork by Carol Nichols

Big dog. Icy sidewalks, Dislocated shoulder. item
Artwork by Patsy Vork.

Lake Chetek summer sunrise beautiful mornings. item
Artwork by Don Olson

An autumn evening on the Chetek chain leading into the sun.. item
Artowrk by Cain Turney

A perfect morning wrapped in cotton candy. item
Artwork by Melissa Owens

My happy place item
Artwork by Deb Skoczek

Smores and pudgie pies by the fireside. item
Artwork by Alex Owens

Nearly lost a finger and a friend to the wicked waves item
Artwork by Alex Owens

We are all a little looney in Chetek item
Artwork by Lou Skoczek

Meditation of Winter Trees item
Artwork by BA Jaks

Last 75 years & going item
Artwork by Marilyn (Tootie) Larson

Last 75 years going item
Artwork by Marily (Tootie) Larson.

A mother's warning! item
Artwork by Bruce Marsh.

Found hurt kitty. Nursed back to health, One of the best ... item
Artwork by Sherryann Davis

Mayor of Chetek Jake Banks 1960-66, John Banks 00-04 item
Artwork by Anonymous Artist

Finding late summer troves of wild blackberries with my dad item
Artwork by Rob Vork

We lost a loved one but we gained an angel. item
Artwork by Jen Papadopols.

A face and northern lights coming out of the hand item
Artwork by Melanie Joy Hill

Doc Woodard caught one in a Chetek boat. item
Artwork by Jill K Mix

BEAR necessities item
Artwork by Ruger Roth

When I started playing basketball I became happier item
Artwork by Bela Resendiz

Chetek - the Ojibwe word for pelican item
Artwork by Kelly Esterby.

The Chetek Weyerhaeuser High School 2024 girls cross country item
Artwork by Ali Resendiz

An avid reader, each spine represents a state I lived and .. item
Artwork by Brittany Olson

A fresh breath of fall air item
Artwork by Spencer Harwood

Whenever I think about Chetek I think fireworks on the lake item
Artwork by Daxford Randall

He who has no money is poor, he who has nothing ... item
Artwork by Cora Ayers

When I went out to my ice shack and started to fish. item
Artwork by Miles Perosky Jr

Watching the sunset on a warm summer night item
Artwork by Gracie Ann Stanford

I like going to lakes, like the Chetek lake item
Artwork by Becky Olver

Me playing basketball at the high school item
Artwork by Nora Fredrikson

I love to skate, watch the fireworks and swim on the lake item
Artwork by Haylee Janota

Hot chocolate by the Christmas tree item
Artwork by Brooke Fredrikson

Rainbow view from a 4 year old item
Artwork by Fiona Bauman

Ice fishing and football on Mud item
Artwork by Grady Fredrikson

Railroad sign welcoming to Chetek item
Artwork by Rita Hensel

As we drove, we spotted eagle nests item
Artwork by Max Vork

Chetek Feed Mill item
Artwork by Rita Hensel

Wherever life takes me, I leave art. item
Artwork by C.J. Conner

The Tall Timber Resort days ... item
Artwork by Susan Avery

And all Papa's kid said, "I can't believe I caught a fish" item
Artwork by Kelly (Rogers) Hohman

