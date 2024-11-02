Colleyville Heritage High School Panthers Baseball

Colleyville Heritage High School Panthers Baseball

CHHS Baseball Silent Auction

1400 Texas Star Pkwy, Euless, TX 76040

2025 CHHS Panthers Varsity Autographed Baseball
$50

Starting bid

Autographed ball from the 2025 Varsity baseball team. This will be delivered to the winner in February 2025 when the Varsity team is announced. Buy now price $250. Value is priceless.
Autographed AJ Smith- Shawver Baseball
$75

Starting bid

Panther Alum AJ Smith-Shawver now pitcher for the Atlanta Braves Autographed baseball. Buy now price $150. Valued at priceless.
Autographed AJ Smith- Shawver Baseball Card
$25

Starting bid

Panther Alum and Atlanta Braves pitcher AJ Smith- Shawver baseball card. A great addition to any collection! Buy now price $100. Valued at priceless.
Autographed AJ Smith- Shawver Baseball Cleats
$100

Starting bid

Former Panther and current Atlanta Braves pitcher AJ Smith- Shawver game worn cleats. Buy now price $200. Valued at priceless.
Autographed AJ Smith- Shawver Baseball Hat
$40

Starting bid

Former Panther and Current Atlanta Braves Pitcher AJ Smith- Shawver autographed hat. Buy now price $150. Valued at priceless.
Autographed AJ Smith-Shawver CH Wind Screen
$50

Starting bid

Own a piece of Heritage Baseball History! Vintage CH logo windscreens used at Panther Field while AJ Smith-Shawver was a player. The screens measure 41.5 x 57.5 each are complete with grommets. It is ready to use indoor or outdoor! Buy now price $150. Valued at priceless.
Autographed Bobby and AJ Panthers CH Wind Screen
$50

Starting bid

Own a piece of Heritage Baseball History! Vintage CH logo windscreens used at Panther Field while Bobby Witt Jr and Aj Smith- Shawver were player. This momenta was used while both Bobby and AJ were Panther players. The screens measure 41.5 x 57.5 each are complete with grommets. It is ready to use indoor or outdoor! Buy now price $250. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Baseball Cleats
$175

Starting bid

Panther Alum Bobby Witt Jr now short stop for the Kansas City Royal Autographed baseball cleats. This pair is previously **AUTHENTICATED** by the MLB. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Baseball
$180

Starting bid

Panther Alum Bobby Witt Jr now short stop for the Kansas City Royal Autographed baseball. Buy now price $200. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Jr Baseball Bat
$200

Starting bid

Panther Alum Bobby Witt Jr now short stop for the Kansas City Royal Autographed baseball bat. Buy now price $450. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Jr Baseball Card
$75

Starting bid

Panther Alum Bobby Witt Jr now short stop for the Kansas City Royal Autographed baseball card. Buy now price $125. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Jr Baseball Cleats
$125

Starting bid

Panther Alum Bobby Witt Jr now short stop for the Kansas City Royal Autographed game worn baseball cleats. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Jr Baseball Hat
$50

Starting bid

Panther Alum Bobby Witt Jr now short stop for the Kansas City Royal Autographed baseball hat. Buy now price $150. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Jr Baseball Magazine
$50

Starting bid

Panther Alum Bobby Witt Jr now short stop for the Kansas City Royal Autographed Baseball America Magazine. Valued at priceless.
Autographed Bobby Witt Jr Panthers CH Wind Screen
$50

Starting bid

Own a piece of Heritage Baseball History! Vintage CH logo windscreen used at Panther Field While Bobby Witt Jr was a player and signed by the Kansas City Shortstop. The screens measure 41.5 x 57.5 each are complete with grommets. It is ready to use indoor or outdoor! Buy now price $100. Valued at priceless.
Autographed Dallas Stars Puck
$25

Starting bid

Own a piece of Dallas Stars history with this autographed puck from Miro Heiskanen, defenseman and alternate Captain. Buy now price $100. Valued at priceless.
Autographed Texas Rangers Tyler Mahle Hat
$25

Starting bid

Authentic Texas Rangers Right-Handed Pitcher Tyler Mahle Autographed hat. Buy now price $100. Valued at priceless.
Baseball Blanket
$25

Starting bid

Be ready for early spring games with this handmade baseball blanket. It will definitely keep you warm on cold days! Buy now price $50. Valued at $40
Baseball membership
$150

Starting bid

One month membership. Buy now price $300. Valued at $250
Blanket -- Panther Pride
$50

Starting bid

Beautiful handmade white blanket with red and black accents. Buy now price $100. Valued at $75
Bronca Poncho Gift Card
$20

Starting bid

Enjoy a $50 gift card for a Bronca poncho. BRONCA produces rural goods, but with a contemporary twist—and fifty percent of profits go to feeding kids who have been dealt an unfair hand from the start. Buy now price $65. Valued at $50
Card My Yard
$35

Starting bid

$100 Gift Certificate to Card My Yard. Valid in 76034 and 76051 only. Not valid for graduation orders. Buy now price $115. Valued at $100
Clear Cosmetic Bag -- GLAM
$15

Starting bid

Travel in Style with the GLAM clear cosmetic bag gifted from Colleyville's The Gold Cactus Boutique. Buy now price $35. Valued at $30
Club Pilates
$50

Starting bid

3 free Pilates classes and a pair of socks. Redeemable at the Colleyville location only. Buy now price $140. Valued at $130
Custom Christmas Lights Installation
$100

Starting bid

$500 toward the fitting, purchase and installation of custom LED Christmas light. Must be used in the 2024 season. Buy now price $550. Valued at $500
Dick's Sporting Goods
$25

Starting bid

$50 gift certificate to Dick's. Good until 12/31/2024. Buy now price $60. Valued at $50
Dine at Chez Fabien/ PIAF/ Main Street Bakery
$15

Starting bid

$25 gift card. Buy now price $30. Valued at $25
Dine at Costa Vida
$40

Starting bid

5 Free Entree and drink coupons. Buy now price $85. Valued at $75
Dine at Daddy's Chicken Shack
$10

Starting bid

$30 Gift Card to Daddy's Chicken Shack in Colleyville. Buy now price $40. Valued at $30
Dine at Lazy Dog
$20

Starting bid

$50 gift card to Lazy Dog restaurant. Buy now price $60. Valued at $50
Dine at Meat U Anywhere BBQ
$20

Starting bid

$50 Gift Card to Meat U Anywhere BBQ. Buy now price $60. Valued at $50
Dine at Pei Wei
$8

Starting bid

$15 gift card. Buy now price $20. Valued at $15
Dine at Pei Wei with Merch
$25

Starting bid

Enjoy a $50 gift card from Pei Wei and then sport your Asian style with Pei Wei socks, beanie, chopsticks and fortune cookie stress ball (or cookie!) Buy now price $85. Valued at $75
Dine at Raising Cane’s with Gift Basket
$25

Starting bid

For the Cane’s fan… an insulated bag using studded dog, I- balm and 2 combo gift cards. Buy now price $75. Valued at $60
Dine at Rosa's Cafe and Tortilla Factory
$15

Starting bid

$25 gift card. Buy now price $30. Valued at $25
Dine at Sauced
$15

Starting bid

$25 gift card. Buy now price $30. Valued at $25
Dine at Smoothie Factory
$10

Starting bid

$15 gift card. Buy now price $20. Valued at $15
Dine at Wise Guys Pizza
$20

Starting bid

$50 Gift Card to Wise Guys Pizza in Grapevine. Buy now price $60. Valued at $50
Estate Planning Services for One Person
$350

Starting bid

Estate Planning package includes your Last Will & Testament, Medical Power of Attorney, Durable Power of Attorney, Directive to Physicians, and Declaration of Guardianship. Buy now price $1500. Valued at $1500
Experience Chicken and Pickle
$40

Starting bid

One hour court time, 4 paddles/ ball rental and 2 appetizers. Buy now price $115. Valued at $100
Experience Chicken and Pickle gift basket
$70

Starting bid

You will have the ultimate Chicken and Pickle experience with this gift basket including 2 pickleball paddles, 1 package of pickleballs, and $50 in gift cards to Chicken and Pickle. Buy now price $150. Valued at $120
Experience Ft. Worth Crawling Pub Crawl
$50

Starting bid

Tickets for 2 to Happy Hour at Ft. Worth's Cowboy Pub Crawl. Cowboys, cattle drives, railroads and beer! Hear the history of the Stockyards from a local guide while sampling through taverns and saloons. A fun afternoon to explore local history! Buy now price $150. Valued at $130
Experience Holiday in the Park at Six Flags
$25

Starting bid

Tickets for 2 to Six Flags Holiday in the Park. Tickets only good before 12/ 31/2024. Buy now price $100. Valued at $180
Experience NRH2O
$50

Starting bid

2 one day admission tickets to NRH20. Valid Monday - Thursday during the 2025 season. Valued at $76
Experience Pop Stroke
$35

Starting bid

Gift basket to Pop Stroke includes $50 gift card, a sleeve of Titleist golf balls and package of golf tees. A perfect start for date night or family time! Buy now price $75. Valued at $60
Experience the Escape Room Grapevine
$65

Starting bid

4 players gift certificates for one game. Valued at $150
Experience Top Golf
$20

Starting bid

$50 gameplay gift card. Buy now price $60. Valued at $50
Frisco Roughriders Merch and Tickets
$45

Starting bid

Enjoy 4 tickets to a 2025 Frisco Roughriders home game with a bag and ball gift set. Buy now price $175. Valued at $150
Golf at Bridlewood Country Club
$100

Starting bid

Golf for 4 players on 1 day with 1 tee time. Valid Monday- Thursday after 10:00am. Not valid on holidays. Reservations can be made 3 days in advance and must mention this certificate when booking. Buy now price $250. Valued at $200
Golf at Golf Club at The Tribute
$100

Starting bid

Golf for 4 with cart fees. Valid Monday - Thursday. Must make reservations 7 days in advance. Expires September 15, 2025. Buy now price $250. Valued at $200.
Golf at Luna Vista
$100

Starting bid

Golf for 4 including cart fee at Luna Vista Golf course. Valid weekdays only. Expires November 14, 2025. Buy now price $250. Valued at $200.
Golf at Stonebriar Fazio Golf Course
$100

Starting bid

Golf for 4 including green fees, guest fees and practice facilities. A Cart fee will be required per player. Valid Tuesday- Thursday excluding holidays. Buy now price $250. Valued at $200.
Golf at Waterchase
$100

Starting bid

Golf for 4. Buy now price $250. Valued at $200.
Golf for 4 at Coyote Ridge
$100

Starting bid

Golf for 4. Buy now price $250. Valued at $200
Golf for 4 at Sherrill Park Golf club
$100

Starting bid

Golf for FOUR (4) players (cart fee not included) at Southern Oaks Golf Club. Buy now price $250. Valued at $200
Golf for 4 at Southern Oaks Golf Club
$100

Starting bid

Golf for FOUR (4) players (cart fee not included) at Southern Oaks Golf Club. Buy now price $250. Valued at $200
Golf for 4 at the Brazos Golf Club (Sugar Tree)
$100

Starting bid

Come play a round at the new Brazos Golf Club. Formerly Sugar Tree Golf Club Southeast of Brock, TX. Just a short drive from Weatherford enjoy a round of golf for 4 players, guest and cart fees for weekday play. Buy now price $350. Valued at $300
Golf for 4 at Tierra Verde Golf Club
$100

Starting bid

Golf for 4 with cart fees. Valid Monday - Thursday and after 1pm Friday- Sunday. No Holidays Expires November 14, 2025. Buy now price $250. Valued at $200
Golf hat and sleeves of balls by Titleist
$50

Starting bid

Navy golf hats, 4 sleeves of Pro VI balls and a Titleist golf towel. Buy now price $95. Valued at $85
Golf Lesson with Britt Patton
$75

Starting bid

Improve your game with an hour-long lesson with golf pro Britt Patton. Buy now price $200. Valued at $150
Golf-- Bogey Bros Gift Basket Size Large
$75

Starting bid

Buy now price $150. Valued at $145
Green Light Academy
$350

Starting bid

One parent taught bundle including 32 hours of classroom, Parent taught behind the wheel, 2 instructor led lessons, 1 authorized pre-test lesson and 1 authorized DPS Road Test. Buy now price $650. Valued at $625
Lighted Marquee Rental
$50

Starting bid

Take your party to the next level with 2 lighted marquee numbers. Events and Experiences will provide this $100 value good until December 15, 2025. Excludes May rentals. Buy now price $120. Valued at $100.
Market Street Grocery Gift Card
$65

Starting bid

Give the Gift of Groceries! $100 gift card to Market Street Grocery Store. Buy now price $115. Valued at $100.
Mathnasium Gift Certificate
$50

Starting bid

Mathnasium gift certificate to include diagnostic assessment, consultation, waived enrollment fee, individualized learning plan and one-month free membership. Must be used by 1/31/2025. Buy now price $550. Valued at $519.
Men's Warehouse Tux Rental
$100

Starting bid

Go to Prom is STYLE! $300 Tux Rental credit from Jos A Banks or Men's Warehouse. Buy now price $350. Valued at $300.
Menchie's Round FROYO Cake
$25

Starting bid

Enjoy a Menchie's FROYO cake at your next gathering! Buy now price $50. Valued at $40.
Neckless by All in Faith
$20

Starting bid

Show your faith proudly with this baseball cross neckless in a matching gift box. The set includes a rubber bead bracelet, and vinyl sticker to complete the set. Buy now price $50. Valued at $40.
Neckless by Kendra Scott
$55

Starting bid

Beautiful Open Frame Crystal neckless in silver and cubic zirconia. A timeless piece that can be worn with anything! Buy now price $65. Valued at $55.
Neckless, bracelet and earrings-- Kendra Scott set
$70

Starting bid

Beautiful bracelet, neckless, and earring set from Kendra Scott. Buy now price $125. Valued at $104.
Panther Baseball Bat Boy for the Day Lake Ridge HS Game
$50

Starting bid

Join the CHHS Panther Varsity Baseball Team as bat boy for the day at the CHHS baseball stadium. Game time is 12:00pm and subject to change for weather. Bat boy must bring his own batting helmet to wear during the game. Buy now price $150. Valued at priceless.
Panther Baseball Bat Boy for the Day Birdville Game
$50

Starting bid

Join the CHHS Panther Varsity Baseball Team as bat boy for the day at the CHHS baseball stadium. Game time is 7:30pm and subject to change for weather. Bat boy must bring his own batting helmet to wear during the game. Buy now price $150. Valued at priceless.
Panther Baseball Bat Boy for the Day Argyle Game
$50

Starting bid

Join the CHHS Panther Varsity Baseball Team as bat boy for the day at the CHHS baseball stadium. Game time is 7:30pm and subject to change for weather. Bat boy must bring his own batting helmet to wear during the game. Buy now price $150. Valued at priceless.
Panther Baseball Bat Boy for the Day Denton Game
$50

Starting bid

Join the CHHS Panther Varsity Baseball Team as bat boy for the day at the CHHS baseball stadium. Game time is 7:30pm and subject to change for weather. Bat boy must bring his own batting helmet to wear during the game. Buy now price $150. Valued at priceless.
Panther Baseball Bat Boy for the Day Richland Game
$50

Starting bid

Join the CHHS Panther Varsity Baseball Team as bat boy for the day at the CHHS baseball stadium. Game time is 7:30pm and subject to change for weather. Bat boy must bring his own batting helmet to wear during the game. Buy now price $150. Valued at priceless.
Panther Baseball Bat Boy for the Day Denton Ryan Game
$50

Starting bid

Join the CHHS Panther Varsity Baseball Team as bat boy for the day at the CHHS baseball stadium. Game time is 7:30pm and subject to change for weather. Bat boy must bring his own batting helmet to wear during the game. Buy now price $150. Valued at priceless.
Panther Baseball custom CHHS Cooler
$150

Starting bid

Custom painted CH baseball Orca cooler. Buy now price $350. Valued at $325.
Panther Baseball First Pitch Denton Ryan Game
$50

Starting bid

Throw out the ceremonial first pitch at Panther Field on Wednesday, April 9, 2025 vs Denton Ryan at 7pm. Date and Time subject to change. Buy now price $100. Valued at priceless.
Panther Baseball First Pitch Denton Game
$50

Starting bid

Throw out the ceremonial first pitch vs Denton Friday, April 4, 2025 at 7:00pm on Panther Field. Date and Time subject to change. Buy now price $100. Valued at priceless.
Panther Baseball First Pitch Birdville Game
$50

Starting bid

Throw out the ceremonial first pitch at Panther Field on Thursday, April 17, 2025 vs Birdville at 7pm. Date and Time subject to change. Buy now price $100. Valued at priceless.
Panther Baseball First Pitch Argyle Game
$50

Starting bid

Throw out the ceremonial first pitch at Panther Field on Tuesday, March 25, 2025 vs Argyle HS. Date and Time subject to change. Buy now price $100. Valued at priceless.
Panther Baseball First Pitch Richland Game
$50

Starting bid

Throw out the ceremonial first pitch at Panther Field on Wednesday, April 22, 2025 vs Richland HS at 7:00pm. Date and Time subject to change. Buy now price $100. Valued at priceless.
Panther Swag - White Fan Package
$50

Starting bid

2 CH baseball caps, 2 Panther Paw car magnets, wire baseball earrings, wire baseball bat earrings. Buy now price $115. Valued at $100.
Panther Swag - Vintage Logo Pair of Cups
$10

Starting bid

Enjoy the Vintage CH Panther Baseball cups at your next game! Buy now price $20. Valued at $40.
Panther Swag -- Vintage Logo cup
$5

Starting bid

Old CH Logo Panther Baseball Cup. Buy now price $10. Valued at $20.
Panther Swag- Stadium Chair
$40

Starting bid

One CH baseball stadium chair. The picture is a front and back view of the one chair. Buy now price $110. Valued at $100.
Panther Swag- Ultimate Fan
$75

Starting bid

One stadium chair, CH cup, decal and yard sign. Buy now price $175. Valued at $150.
Panthers CH Wind Screen
$10

Starting bid

Own a piece of Heritage Baseball History! Vintage CH logo windscreens used at Panther Field. The screens measure 41.5 x 57.5 each are complete with grommets. It is ready to use indoor or outdoor! Buy now price $25. Valued at priceless.
Park Village Nails Gift Card
$40

Starting bid

Enjoy pampering yourself at Park Village Nails with this $50.00 gift card. Buy now price $60. Valued at $50.
Photography by Erica Hancock
$10

Starting bid

One hour family or senior session in the Grapevine/ Colleyville area. Valued at priceless.
Photography by Julie Meredith
$50

Starting bid

Redeem for a 30-minute outdoor session in DFW, TX. You will receive 30 online images with photo release and access to online photo lab and ordering. Valid until December 2025. Buy now price $300. Valued at $250.
Playstation 5
$350

Starting bid

If you are a kid or a kid at heart, you will love this PlayStation 5 bundle with a controller and NBA2k downloadable game. Buy now price $550. Valued at $500.
Puffer Tote Bag
$20

Starting bid

You will be stylist carrying this Carmel puffer tote bag from The Glass Cactus. Buy now price $60. Valued at $50.
Ring Stack -- Dallas Cowboys
$5

Starting bid

Show your style with this custom ring stack from Champagne Dreams and Things. Buy now price $12. Valued at $10.
Rose Glow Spray Tans
$40

Starting bid

Gift Certificate for 3 in-house spray tans. Must reside in either Colleyville, Grapevine, Southlake, North Richland Hills, Trophy Club, Hurst, Euless or Bedford. Valid until May 31, 2025. Buy now price $175. Valued at $150.
S'mores Gift Bag
$85

Starting bid

For an indoor s'mores experience... start with the indoor mini fire pit, whiskey barrel smoking cubes for the fire pit, 2 whiskey barrel marshmallow holders, and an Opinel French pocketknife. Given by The Gift Bar in Colleyville. Buy now price $175. Valued at $165.
Scheel's
$30

Starting bid

$50 gift card to Scheel's. Buy now price $60. Valued at $50.
Scotch Whisky-- Glenfiddich
$45

Starting bid

Solera 15-year aged single malt scotch whisky. Buy now price $75. Valued at $68.
Scotch Whisky-- Macallan 12 year
$55

Starting bid

The Macallan Highland Single Malt Scotch Whisky. Buy now price $85. Valued at $79.
Scotch Whisky-- The Balvenie
$75

Starting bid

The Balvenie Single Malt Scotch Whisky Limited Edition 14 year. Buy now price $150. Valued at $127.
Sky Nails and Spa
$20

Starting bid

Pamper yourself with this $40 gift card to Sky Nails and Spa located in Grapevine. Buy now price $50. Valued at $40.
Somnvie Luxury King Sheet Set
$150

Starting bid

Take luxury sleep to the next level! Enjoy the organic king size sheet set uniquely personalized for the best sleep environment. Comfort, Touch, Support, Warmth, and Protection. Buy now price $350. Valued at $300.
Texas Gun Experience Silver Membership
$500

Starting bid

Enjoy 1 year of Unlimited shooting and Reservations! Buy now price $1000. Valued at $929.
Trubond Vet Dog Goodie Basket
$350

Starting bid

Give your dog his or her best life! The dog goodie basket includes a $250 gift card to Trubond Vet, Bone shaped toy basket, dog drying towel, baseball toy Dog Mom baseball cap, treat licking mat, welcome home sign, doggie measuring cups, pet wipes, dog waste bags, Christmas kitchen towels, decorative hand soap, nylabone toy, decorative lint roller, veterinary recommended dental chews. Buy now price $550. Valued at $500.
Western Son Gift Basket
$65

Starting bid

Gift basket includes a Western Son Ice bucket, vodka, 3 ginger beers, a decal, a beer glass, bandana and blueberry vodka. Buy now price $140. Valued at $120.
Whiskey -- Buffalo Trace Kentucky Bourbon
$25

Starting bid

Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Buy now price $50. Valued at $40.
Whiskey -- Hall of Champions Straight Bourbon
$50

Starting bid

Cooperstown, NY is famous for the Baseball Hall of Fame and... Hall of Champions Bourbon. Enjoy this bourbon knowing it's a baseball way of life! Buy now price $75. Valued at $65.
Whiskey -- TX Straight Bourbon Whiskey
$35

Starting bid

Straight from Ft. Worth-- TX Straight Bourbon Whiskey will be the highlight of your night. Enjoy a smooth bourbon whiskey either straight up or mixed in a drink! Buy now price $60. Valued at $52.
Whiskey-- Woodinville Rye
$25

Starting bid

Enjoy the 100% rye whiskey from Woodinville. Sip some of the best! Buy now price $50. Valued at $40.
Wine Basket for the Enthusiast
$50

Starting bid

Red and white wine, a carrying case and wine opener to enjoy wine tasting at its best! Buy now price $120. Valued at $100.
Wine for Red and White Lovers
$10

Starting bid

Enjoy a 2020 Skyside Chardonnay and a 2022 Altos Cabernet from Argentina. A well-balanced pair! Buy now price $30. Valued at $25.
Wine for RED lovers!
$15

Starting bid

Enjoy a 2021 Menage a Trois Red Blend and a 2020 Phantom Proprietary Red. Panther Red-- wine style! Buy now price $35. Valued at $30.
Wine Tasting by Messina Hof
$85

Starting bid

Messina Hof wine tasting for 6 people. Buy now price $200. Valued at $175.
Wine Tasting.by Total Wine
$300

Starting bid

Buy now price $700. Valued at $600.

