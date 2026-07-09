CHHS Choir Friends & Family Memberships

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About the memberships
• Booster club voting privileges
• Student is eligible for CHHS Choir scholarships
• 1 CHHS Choir decal
• Booster club voting privileges
• Student is eligible for CHHS Choir scholarships
• 1 CHHS Choir decal
• 1 CHHS Choir T-Shirt
• Booster club voting privileges
• Student is eligible for CHHS Choir scholarships
• 1 CHHS Choir decal
• 1 CHHS Choir T-Shirt
• 1 CHHS Choir yard sign
• Booster club voting privileges
• Student is eligible for CHHS Choir scholarships
• Exemption from fundraising activities
• 1 CHHS Choir decals
• 1 CHHS Choir yard sign
• 1 CHHS Choir T-Shirt
• Booster club voting privileges
• Student is eligible for CHHS Choir scholarships
• Name in choir programs
• 2 CHHS Choir decals
• 1 CHHS Choir yard sign
• 1 CHHS Choir T-Shirt
• Exemption from fundraising activities
• Booster club voting privileges
• Student is eligible for CHHS Choir scholarships
• Thank you mention on CHHS Choir website
• Name in choir programs
• 1 CHHS Choir decals
• 1 CHHS Choir yard sign
• 1 CHHS Choir T-shirt
• Booster club voting privileges
• Student is eligible for CHHS Choir scholarships
• Thank you mention on CHHS Choir website
• Name in choir programs
• 2 Reserved Seats at all free CHHS Choir concerts
• 1 CHHS Choir decals
• 1 CHHS Choir yard sign
• 1 CHHS Choir T-Shirt
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!