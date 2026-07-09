A red vintage microphone with the word "Choir" in white script is centered on a black background, surrounded by a red and white circular border with text and paw prints.
Colleyville Heritage Panther Choir

Offered by

Colleyville Heritage Panther Choir

About the memberships

CHHS Choir Friends & Family Memberships

PATRON MEMBERSHIP
$50

• Booster club voting privileges

• Student is eligible for CHHS Choir scholarships 

• 1 CHHS Choir decal

ENCORE MEMBERSHIP
$100

• Booster club voting privileges

• Student is eligible for CHHS Choir scholarships 

• 1 CHHS Choir decal 

• 1 CHHS Choir T-Shirt

CONDUCTOR MEMBERSHIP
$170

• Booster club voting privileges

• Student is eligible for CHHS Choir scholarships 

• 1 CHHS Choir decal 

• 1 CHHS Choir T-Shirt

• 1 CHHS Choir yard sign

MAESTRO MEMBERSHIP
$250

• Booster club voting privileges

• Student is eligible for CHHS Choir scholarships 

• Exemption from fundraising activities

• 1 CHHS Choir decals

• 1 CHHS Choir yard sign

• 1 CHHS Choir T-Shirt

VIRTUOSO MEMBERSHIP
$500

• Booster club voting privileges

• Student is eligible for CHHS Choir scholarships 

• Name in choir programs 

• 2 CHHS Choir decals

• 1 CHHS Choir yard sign

• 1 CHHS Choir T-Shirt

• Exemption from fundraising activities

EXECUTIVE MEMBERSHIP
$750

• Booster club voting privileges

• Student is eligible for CHHS Choir scholarships 

• Thank you mention on CHHS Choir website 

• Name in choir programs 

• 1 CHHS Choir decals

• 1 CHHS Choir yard sign

• 1 CHHS Choir T-shirt

BEL CANTO MEMBERSHIP
$1,000

• Booster club voting privileges

• Student is eligible for CHHS Choir scholarships 

• Thank you mention on CHHS Choir website 

• Name in choir programs 

• 2 Reserved Seats at all free CHHS Choir concerts

• 1 CHHS Choir decals

• 1 CHHS Choir yard sign

• 1 CHHS Choir T-Shirt

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