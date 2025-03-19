Chicagoland Guitar Festival's shop

$125 - All inclusive festival pass for Open, Collegiate, Senior and Junior Divisions (Includes festival pass for guardian)
$60 - Additional competition entry (For those competing in more than one division)
$60 - Festival pass excluding competition entry
$40 - Single day pass (Saturday)
$40 - Single day pass (Sunday)
$25 - Single concert ticket for Cavatina Duo
$15 - Single concert ticket for Alberto Quintanilla
$125 - Vendor Registration
