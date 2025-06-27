Willing Helpers Society, Inc,
Chicken Dinner Fundraiser
1002 Washington Ave
La Plata, MD 20646, USA
Chicken Dinner
$18
Chicken Dinners come with 2 sides and a drink.
Specialty Lemonades
$3
A variety of delicious custom lemonades made to order with a variety of flavors.
Desserts
$3
Variety of cakes!
Extra sides
$3
Potato Salad, Green Beans, Sweet Potato Yams
