Ramadan Youth Program 2026

Hosted by
About this event
SELECT THIS OPTION ONLY IF YOU ARE REGISTERING ONE CHILD TOTAL.
SELECT THIS OPTION ONLY IF YOU ARE REGISTERING TWO (2) CHILDREN.
DO NOT REGISTER CHILDREN WHO ARE NOT YOUR OWN, or your registration WILL BE VOIDED.
SELECT THIS OPTION ONLY IF YOU ARE REGISTERING THREE (3) CHILDREN.
DO NOT REGISTER CHILDREN WHO ARE NOT YOUR OWN, or your registration WILL BE VOIDED.
This option is FOR IFTAR ONLY and DOES NOT INCLUDE PARTICIPATION IN THE PROGRAM; it is intended for individuals ABOVE OR BELOW THE PROGRAM AGE RANGE or those who would simply like to JOIN US AT THE END FOR IFTAR ONLY
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!