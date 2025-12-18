Children's Museum of Findlay

Children's Museum of Findlay

About the memberships

Children's Museum of Findlay's Memberships

Family Membership
$125

Valid for one year

*2 Named adults

*Up to 4 children, ages 2-18

*unlimited visits

*1 complimentary family guest pass

*Party room discount ($25)

Family Plus
$150

Valid for one year

*2 Named adults

*Up to 4 children, ages 2-18

*unlimited visits

*2 complimentary family guest passes

*one named caregiver

*Party room discount ($50)

Helping Hands
$275

Valid for one year

*2 Named adults

*Up to 4 children, ages 2-18

*unlimited visits

*3 complimentary family guest passes

*one guest per visit

*Party room discount ($50)

*one membership donated to a family in need

Single Parent Membership
$60

Valid for one year

*one named adult and one child 2-18 years

*unlimited visits

*Party room discount ($25)

