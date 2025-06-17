Childrens Museum Of South Bend Inc
Childrens Museum Of South Bend Field Trips
One classroom field trip
$100
One classroom of kids up to 25 total with private access to the museum for 1.5 hours
One classroom of kids up to 25 total with private access to the museum for 1.5 hours
seeMoreDetailsMobile
add
Two classroom field trip
$200
Two classrooms of kids up to 50 total with private access to the museum for 1.5 hours
Two classrooms of kids up to 50 total with private access to the museum for 1.5 hours
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout