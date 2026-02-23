China Spring Athletic Booster Club
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China Spring Cougar Classic Golf Tournament

5608 Flat Rock Rd

Waco, TX 76708, USA

Hole Sponsorship
$100

18X24 yard sign displayed with your company logo or personal information.

Cooling/Warming Station Sponsor
$250

24X36 yard sign displayed with your company logo or personal information.

Parking Lot Sponsor
$250

24X36 yard sign displayed with your company logo or personal information.

Driving Range Sponsor
$250

24X36 yard sign displayed with your company logo or personal information.

Chipping Green Sponsor
$250

24X36 yard sign with your company logo or personal information.

Scoreboard Sponsor
$500

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