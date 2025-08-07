Chip In & Make a Change

315 N Denton St

Gainesville, TX 76240, USA

High Roller
$10,000
groupTicketCaption

Title Sponsor • 10 tickets • Logo on two game tables • Event and Social Media Recognition • $1,000 Casino Cash per person

Royal Flush
$5,000
groupTicketCaption

Event Sponsor • 8 tickets • Logo on one game table • Event and Social Media Recognition • $1,000 Casino Cash per person

Jackpot
$2,500
groupTicketCaption

6 tickets • Logo & Event Recognition • $1,000 Casino Cash per person

Lucky Chip
$1,500
groupTicketCaption

4 tickets • Logo Recognition • $1,000 Casino Cash per person

Wild Card
$750
groupTicketCaption

4 tickets • Recognition • $1,000 Casino Cash per person

Bar Sponsor
$3,000
groupTicketCaption

6 tickets • Logo Recognition • $1,000 Casino Cash per person

Food Sponsor
$3,000
groupTicketCaption

6 tickets • Logo Recognition • $1,000 Casino Cash per person

Game Sponsor
$500

Sponsor one of the fun non-casino games!

General Admission
$200
groupTicketCaption

Tickets for two • $1,000 Casino Cash per person

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing