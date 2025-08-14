Chips For Charity 2025

475 Victory Blvd

Staten Island, NY 10301, USA

Presenting Sponsor
$4,800

Includes (9) POKER-PLAYER-TICKETS, (9) Hydr8 hydration bottles, Banner & logo/signage throughout event

Table Sponsor
$1,800

Includes (9) POKER-PLAYER-TICKETS, (9) Hydr8 hydration bottles, logo/signage throughout event

Catering Sponsor
$680

1 Poker Player Seat, logo display on refreshment table, e-signage throughout event

Cigar Sponsorship
$480

Includes 1 Poker Player Seat, logo display-sign on table, e-signage throughout event

Poker - Player Ticket
$200

1 Poker Player Seat

Non-Player Ticket
$50

1 Non-Player-Ticket

Rangers Raffle Ticket
$20

Rangers Tickets

Section 209

Row 15 Seats 1 & 2

November 24th 7pm

*Winner Need Not Be Present*

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing