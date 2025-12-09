St. Basil the Great GOC Hellenic Education Program

Offered by

St. Basil the Great GOC Hellenic Education Program

About this shop

Christmas Fair Fundraiser

Σπανακοτυρόπιτα-Spinach pita (4''x4'' piece) item
Σπανακοτυρόπιτα-Spinach pita (4''x4'' piece)
$8

Με χειροποίητο φύλλο και αγνά , οργανικά υλικά.

With homemade phyllo and fresh, organic ingredients.

Πρασοτυρόπιτα - Leek and feta pita (4''x4'' piece) item
Πρασοτυρόπιτα - Leek and feta pita (4''x4'' piece)
$8

Με χειροποίητο φύλλο και αγνά, οργανικά υλικά.

With homemade phyllo and fresh, organic ingredients.

Τυρόπιτα - Feta cheese pita (4''x4'' piece) item
Τυρόπιτα - Feta cheese pita (4''x4'' piece)
$8

Με χειροποίητο φύλλο και αγνά υλικά.

With homemade phyllo and fresh, organic ingredients.

Μπουγάτσα - Bougatsa (4''x4'' piece) item
Μπουγάτσα - Bougatsa (4''x4'' piece)
$8

Σπιτική με αγνά και οργανικά υλικά.

Homemade with fresh and organic ingredients.

Coffee item
Coffee
$3

Coffee of your choice.

Bottle of water item
Bottle of water
$1
2026 Lucky Charm Bracelet item
2026 Lucky Charm Bracelet
$12

Μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητα. Τέλειο για δώρο!

Big variety. Handmade. Perfect gift!

Κρεμαστό κόσμημα γούρι - Lucky charm necklace item
Κρεμαστό κόσμημα γούρι - Lucky charm necklace
$15

Adjustable length. Perfect gift!

Επιτραπέζια γούρια - Tabletop good-luck charms item
Επιτραπέζια γούρια - Tabletop good-luck charms
$15

Τέλειο για δώρο!

Perfect gift!

Κρεμαστά γούρια - Hanging lucky charms item
Κρεμαστά γούρια - Hanging lucky charms
$18

Χειροποίητα. Τέλειο για δώρο!

Perfect gift!

Add a donation for St. Basil the Great GOC Hellenic Education Program

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!