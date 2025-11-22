Hungarian Society of MA / Boskola / Cserkészet

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About this event

Christmas Lunch to support the Bodnár Gábor Scout Troop

404 Concord Ave

Belmont, MA 02478, USA

Adult/Felnőtt (ages 18+)
$25

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Ticket price includes:

Complete meal (soup, main course, dessert)

Teljes ebéd (leves, főétel, desszert)

Youth/Ifjúság (ages 6-17)
$15

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Complete meal (soup, main course, dessert)

Teljes ebéd (leves, főétel, desszert)

Child/Gyermek (ages 0-5)
Free

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Complete meal (soup, main course, dessert)

Teljes ebéd (leves, főétel, desszert)

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