Christmas Lunch to support the Bodnár Gábor Scout Troop

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Ticket price includes:
Complete meal (soup, main course, dessert)
Teljes ebéd (leves, főétel, desszert)
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