Carroll Children's Museum

Hosted by

Carroll Children's Museum

About this event

Christmas Village Sponsorship

Lights Sponsor item
Lights Sponsor
$250

Decorate Christmas Village Tree, 5 Daily Admission Passes

Tinsel Sponsor item
Tinsel Sponsor
$500

Decorate Christmas Village Tree, 10 Daily Admission Passes, Name on Sponsor Wall

Star Sponsor item
Star Sponsor
$750

Decorate Christmas Village Tree, 15 Daily Admission Passes, Name on Sponsor Wall

Tree Topper item
Tree Topper
$1,000

Decorate Christmas Village Tree, 20 Daily Admission Passes, Name on Sponsor Wall, Name on all Promotional Materials for Christmas Village

We Decorate Your Tree item
We Decorate Your Tree
$50

If you’d like us to decorate your tree for you, we can sure do that!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!