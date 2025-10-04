eventClosed

CHS Girls Lacrosse Poinsettia Sale

addExtraDonation

$

8 inch Poinsettia - Red item
8 inch Poinsettia - Red
$25
8 Inch Poinsettia - White item
8 Inch Poinsettia - White
$25

Great cap. Available in three sizes and two colors.

8 inch poinsettia - Pink item
8 inch poinsettia - Pink
$25
8 Inch Poinsettia - Marble item
8 Inch Poinsettia - Marble
$25
8 Inch Poinsettia - Jingle Bells item
8 Inch Poinsettia - Jingle Bells
$25
6 Inch Poinsettia - Red item
6 Inch Poinsettia - Red
$15
6 Inch Poinsettia - White item
6 Inch Poinsettia - White
$15
6 Inch Poinsettia - Pink item
6 Inch Poinsettia - Pink
$15
6 Inch Poinsettia - Marble item
6 Inch Poinsettia - Marble
$15
6 Inch Poinsettia - Jingle Bells item
6 Inch Poinsettia - Jingle Bells
$15

common:zeffyTipDisclaimerTicketing