Cinco de Mayo 2025

1004 B St

Hayward, CA 94541, USA

Water Bottle
$2
Water Bottle or Soda Can for $2 each.
Soda Can
$2
Water or Soda for $2 each.
Beer
$6
ID Required. Must be consumed inside Beer Garden.
Alcoholic Seltzer
$6
ID Required. Must be consumed inside Beer Garden.
Beer or Alcoholic Seltzer Bundle (4 Beers for $20)
$20
ID Required. Must be consumed inside Beer Garden.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing