Circle View PTO

Hosted by

Circle View PTO

About this event

Sales closed

Circle View PTO's Silent Auction

Pick-up location

6261 Hooker Dr, Huntington Beach, CA 92647, USA

1. Mrs. Albert's Ice Cream Road Trip item
1. Mrs. Albert's Ice Cream Road Trip
$25

Starting bid

Take the tastiest road trip ever with this magical basket. Basket includes: $25 Gift Card to Bruster's Ice Cream, $25 Gift Card to Cold Stone Creamery, $25 Gift Card to Dairy Queen, $25 Gift Card to Handel's Homemade Ice Cream Ice Cream, Squishmallow, Ice Cream Lover's Mug, and Rainbow Sprinkles. Value: $135
2. Mrs. Anderson's Dog-gone Amazing Basket item
2. Mrs. Anderson's Dog-gone Amazing Basket item
2. Mrs. Anderson's Dog-gone Amazing Basket
$25

Starting bid

Your pup will feel like a perfect pet with this dog-gone fantastic basket from Pet Supplies Plus. Basket includes: Pet Supplies Plus frisbee, Redford Naturals dry dog food, Redford Naturals canned wet food, Dog toys, Two plushies, Dog chew, Dog treats, and Tennis ball. Value: $75
3. Ms. Ashley's "The Ultimate Scratcher Basket" item
3. Ms. Ashley's "The Ultimate Scratcher Basket" item
3. Ms. Ashley's "The Ultimate Scratcher Basket"
$25

Starting bid

Feeling lucky? This basket is packed with California Lottery Scratchers. Basket includes: $2 Mystery Fortune (x2), $2 40 years of play (x2), $2 Win It All (x2), $2 Monopoly (x2), $3 Loteria (x2), $5 Tic-Tac-Toe bonus, $5 Monopoly, $5 Lucky 7, $10 Mystery Crossword, $10 Triple Red 7, $20 Monopoly, and $25 Celebration 2025. Value: $100
4. Mrs. Autry's Backyard Summer Escape item
4. Mrs. Autry's Backyard Summer Escape
$25

Starting bid

Escape into summer. Basket includes: Solo Stove S'mores Fire Bowl Set, S'mores Fixings, LED Cornhole Board Set, Giant Sorry Board Game, Franklin Sports Bocce Set, Nerf Vortex Aero Howler Foam Ball, Giant Checkers and Tic-Tac-Toe Mat, Tiki Torch Bubble Machine, Play Day Hopscotch Rings, and 31 Gallon Outdoor Storage Box. Value: $274.50
5. Mrs. Balsillie's Disney Accessories item
5. Mrs. Balsillie's Disney Accessories item
5. Mrs. Balsillie's Disney Accessories
$25

Starting bid

Get your Disney fix with over one dozen Disney accessories, including a handmade quilt. Basket includes: Handsewn quilt, Throw pillow, Simple Modern Disney Beach Tote, Mickey Mouse backpack, Minnie Mouse beach towel, Starbucks tumbler, Travel pouch, Stuffie, Ears, Mug, Coffee, and Ramen Bowl. Value: $250 + Handmade Quilt
6. Mrs. Buccat's Disney Tickets and Gifts item
6. Mrs. Buccat's Disney Tickets and Gifts item
6. Mrs. Buccat's Disney Tickets and Gifts
$250

Starting bid

Mrs. Buccat's Brainy Bunch Presents ... "A Trip to the Happiest Place on Earth" Basket includes: (4) 1-Day Park Hopper Disney Parks Theme Park Tickets (Must be used by 12/18/26), $150 Disney Gift Card, Birnbaum's Disneyland Resort - The Official Vacation Guide, (2) Disneyland Resort Magic Band+, Disney Parks Loungefly Backpack, Disneyland Hip Pack, (2) Miles Morales Baseball Hats, Minnie Mouse Ear Headband, Corkcircle Reusable Water Canteen, Mickey & Minnie Reusable Water Canteen, Star Wars Trading Pin Starter Set, Mickey's Pals Trading Pin Starter Set, (2) Disney Autograph Books, (2) 2025 Autograph Pens, Donald Duck 70th Plush, Chip & Dale 70th Plush, 70th Anniversary Bubble Wand with Stitch Topper, (2) Disney Lollipops, and (2) Reusable Lollipop Savers. Value: $1,760
7. Mrs. Chavez’s Outdoor Movie Night Basket item
7. Mrs. Chavez’s Outdoor Movie Night Basket item
7. Mrs. Chavez’s Outdoor Movie Night Basket item
7. Mrs. Chavez’s Outdoor Movie Night Basket
$25

Starting bid

Everything you need for the perfect movie night is in this basket. Basket includes: Projector & Screen, Solar LED String Lights, Outdoor Blanket, Popcorn Gift Set, Popcorn Bowl, Popcorn Boxes, Dash Popcorn Maker, Beverage Container, Glow Bracelets, Movie Night Sign, and $30 gift card Target. Value $295.90
8. Ms. Costello's "Everything But the Bees" Basket item
8. Ms. Costello's "Everything But the Bees" Basket item
8. Ms. Costello's "Everything But the Bees" Basket
$25

Starting bid

Get everything you need to start beekeeping with this buzzworthy basket. Basket includes: Complete Traditional Hive Kit, Essential Beekeeping Tools, Beekeeping Books, Metal Sign Decor, Wildflower Seed- Honeybee Blend, Local Huntington Beach Honey, and Local Beekeeping Demonstration. Value: $300
9. Mrs. Cutshall's Dental Basket item
9. Mrs. Cutshall's Dental Basket
$25

Starting bid

Make your dental health a priority with this incredible basket. Basket includes: One Professional Whitening Treatment at Nicholas St. George, DDS, 1 Free Fluoride Treatment at Beach House Pediatric Dentistry, Cordless Waterpik, Electric Toothbrush, Toothpaste (2), Kid's Flossers, and Mouthwash. Value: $675
10. Mrs. Cutshall's Orthodontist Basket item
10. Mrs. Cutshall's Orthodontist Basket item
10. Mrs. Cutshall's Orthodontist Basket
$25

Starting bid

Winning bidder receives $500 towards orthodontic treatment at Harner Orthodontics in Huntington Beach.
11. Mrs. Dowland's Takeout Dream Basket item
11. Mrs. Dowland's Takeout Dream Basket item
11. Mrs. Dowland's Takeout Dream Basket
$25

Starting bid

Win this basket and you have breakfast, lunch, dinner, and dessert covered. Plus a midday or late night snack. Basket includes: $20 McDonald's gift card, $20 Chick-fil-A gift card, $25 Cheesecake Factory gift card, $20 Baskin Robin's gift card, $25 Portillos gift card, and Portillos Swag. Value: $160
12. Ms. Favazza's Crafty Cat Basket item
12. Ms. Favazza's Crafty Cat Basket item
12. Ms. Favazza's Crafty Cat Basket
$10

Starting bid

Pet Supplies Plus has hooked you up with a swag bag fitting for your feline. Basket includes: Redford Naturals dry cat food, Cat scratcher, Cat toys, Redford Naturals canned wet cat food (6), and Catnip. Value: $50
13. Mrs. Fisler's "All Set for Summer" Basket item
13. Mrs. Fisler's "All Set for Summer" Basket item
13. Mrs. Fisler's "All Set for Summer" Basket
$25

Starting bid

Relax, all of the summer planning is done for you with this amazing experience package. Basket includes: 2 hour private surf lessons for 2 with Corky Carroll's, 1 summer camp entry for Coerver OC Soccer (Ages 7-15), Family pass to the Santa Ana Zoo (up to 4 people - good through 9/30/25), Family pass to River Street Petting Zoo (up to 4 people - good through 12/31/25), and 5 In and Out meal cards (good for any burger, fries and drink). Value: $572
14. Mrs. Giles' "Get Fit" Basket item
14. Mrs. Giles' "Get Fit" Basket item
14. Mrs. Giles' "Get Fit" Basket
$25

Starting bid

Get fit this summer with everything you need from a 5-class pack to Orange Theory Fitness to a 3-month unlimited pass to Fit Body Bootcamp. Basket includes: Bogi microfiber towel, Biogilates half gallon water bottle, Biogilates booty bands, Biogilates premium jump rope, $25 Blue Bowl gift card, 2 LA Libations water bottles, Trader Joe's granola bars, $25 Jan's Health Bar gift card, 2 Sprouts Coconut Waters, 4 Fairlife protein shakes, 4 Celsius sparkling drinks, 3 month membership to Fit Body Bootcamp, Orange Theory Fitness gear, 5 class pack to Orange Theory Fitness, $70 Athleta gift card. Value $748
15. Mrs. Houck's "Taste of Huntington" Basket item
15. Mrs. Houck's "Taste of Huntington" Basket item
15. Mrs. Houck's "Taste of Huntington" Basket
$25

Starting bid

Show your love for HB with this around-the-city basket. $50 Stacked Restaurant gift card, $50 Fish House gift card, $30 Green Tomato Grill gift card, $25 Jan's Health Bar gift card, $25 Buon Gusto gift card, $20 Cafe Cup gift card, $25 Pita feast gift card, 4 IKE's gift certificates, and Circle View Spirit or Patriotic Wreath. Value: $325
16. Mrs. Houck's Islands Basket item
16. Mrs. Houck's Islands Basket item
16. Mrs. Houck's Islands Basket
$25

Starting bid

Let's Lunch and Get Island Happy. Basket includes: $25 Island's gift card, $30 Green Tomato Grill gift card, 2 Ike's Sandwich certificates, Island's Trucker hat, Island's Women's small t-shirt, Island's pint glass, Island's secret seasoning, Island's Pineapple bottle opener, Island's pen, lei and stress squish. Value: $140
17. Ms. Lembke's Surf City Summer item
17. Ms. Lembke's Surf City Summer
$25

Starting bid

Get Summer ready with this superb and stylish basket. Basket includes: Bogg Bag, $100 Huntington Surf and Sport Gift Card, $40 in Gift Certificates to The Sugar Shack Cafe, Stanley Thermos, Beach Towels, USA Hat, and Wooden Surfboard. Value: $375
18. Ms. Lozano's "Keep the Kids Busy: Basket item
18. Ms. Lozano's "Keep the Kids Busy: Basket
$25

Starting bid

Keep the kids busy this summer with non-stop activities! Basket includes: 2 private lessons with Intro2skateboarding, Penny Skateboard, 4 semi private lessons with Waterworks aquatics, Certificate for 1 Teaching Tote rental box, 4 My Gym Classes, and 1 surprise toy and t-shirt. Value: $510
19. Ms. Miller's Catch a Wave Basket item
19. Ms. Miller's Catch a Wave Basket item
19. Ms. Miller's Catch a Wave Basket
$25

Starting bid

Catch a wave with Ms. Miller's amazing beach basket. Basket includes: Morey Body Board, S.B. Body Board, Two Tommy Bahama Beach Chairs, Two Large Beach Towels, Extra Large Beachcomber Tote, and $65 Gift Card to Huntington Surf and Sport. Value: $340
20. Mrs. Peters' Dance Basket item
20. Mrs. Peters' Dance Basket item
20. Mrs. Peters' Dance Basket
$25

Starting bid

Set your little dancer up for success with this stunning basket. Basket includes: One free week of summer dance camp at Studio Fusion, Unicorn Yoga book, Child's handbag, Mon Ami doll, and Star wand. Value: $350
21. Mrs. Rodney's Pizza Basket item
21. Mrs. Rodney's Pizza Basket
$25

Starting bid

Make mealtime an adventure with a Ninja Woodfire Outdoor Oven. Basket includes: Ninja Woodfire Outdoor Oven Value: $400
22. Ms. Russell's Ultimate Lego Basket item
22. Ms. Russell's Ultimate Lego Basket item
22. Ms. Russell's Ultimate Lego Basket
$25

Starting bid

LEGO lovers unite. This ultimate LEGO basket has everything your builder needs. Basket includes: LEGO Chain Reactions, LEGO Race Cars, LEGO Minifigure Photography, LEGO Gravity Drop, and LEGO Gear Bots. Value: $125
23. Mrs. Steinbach's "4th of July Party Basket" item
23. Mrs. Steinbach's "4th of July Party Basket" item
23. Mrs. Steinbach's "4th of July Party Basket"
$25

Starting bid

Throw the ultimate 4th of July party with this patriotic basket. Basket includes: S’more Kit Filled, Lawn Blanket, Glow Sticks, Eagle Plush, Temporary Tattoos, Puzzle of America, America Memory Game, Limbo, Lawn Dice, Lawn Decoration Signs, and Blowup Drink Cooler. Value: $215
24. Ms. Stone's John Jory Plush and Book Set item
24. Ms. Stone's John Jory Plush and Book Set item
24. Ms. Stone's John Jory Plush and Book Set
$25

Starting bid

Stock your bookshelf with this John Jory Plush and Book set. Basket includes: The Sour Grape (Paperback Book), The Good Egg (Paperback Book), The Bad Seed (Paperback Book), The Couch Potato (Paperback Book), The Smart Cookie (Paperback Book), The Cool Bean (Paperback Book), The Good, The Bad, and The Spooky (Paperback Book), The Big Cheese (Hardback Book), Bad Seed/Good Egg (Giant Plush), Big Cheese (Plush), Sour Grape (Plush), Couch Potato (Plush), and Cool Bean (Plush). Value: $220
25. Mrs. Tilton's "My Job Is Just Beach" item
25. Mrs. Tilton's "My Job Is Just Beach"
$25

Starting bid

When your job is just beach you need the gear to be employee of the month... every month. Basket includes: 2 deluxe backpack-style beach chairs, Extra-large Beachcomber tote, A portable bluetooth speaker, A solar powered charge bank, 2 clip-on chair umbrellas, 2 plus beach towels, 2 bottles of sunscreen, 2 frisbees, and 1 beach ball. Value: $255
26. Mrs. Veal's Ultimate In and Out Basket item
26. Mrs. Veal's Ultimate In and Out Basket item
26. Mrs. Veal's Ultimate In and Out Basket
$25

Starting bid

Calling all In and Out lovers! Show up for your favorite burgers in style with this next level swag package. Basket includes: 5 Meal Cards for any burger, fries and a drink, Trucker Hat, Beach Cruise T-Shirt (XL), Ring Pool Float, Alex and Ani Charm Bracelet, 75th Anniversary Pint Glass, Eraser Set, Stickers, Magnet, Crystal Hamburger Pen, Logo'd Notepaper, 75th Anniversary Socks (Size 6-9), and Drink Bucket. Value: $180
27. Mrs. Wegman's Camping and Outdoor Adventures item
27. Mrs. Wegman's Camping and Outdoor Adventures
$25

Starting bid

Everything you need for your next camping adventure. Basket includes: 4-person tent, 4 skewers, 2 led flashlight, 4-person picnic baskets, cooler/lunch box with handle and shoulder strap, citronella candle Aim-n-flame, sunscreen, 4-disposable toothbrushes, first-aid kit, ferro rod, handwashing wafers, toilet seat protectors, quick-dry microfiber towel, 2 laundry bags, and 1 women's size large camping tank top. Value: $195
28. 25/26 Parking Spot at Circle View (1 of 2) item
28. 25/26 Parking Spot at Circle View (1 of 2)
$50

Starting bid

Winning bidder will receive access to a parking spot in the Circle View parking lot for the 25/26 school year. Spot comes with personalized sign. Value: Priceless
29. 25/26 Parking Spot at Circle View (2 of 2) item
29. 25/26 Parking Spot at Circle View (2 of 2)
$50

Starting bid

Winning bidder will receive access to a parking spot in the Circle View parking lot for the 25/26 school year. Spot comes with personalized sign. Value: Priceless
30. Take the Stage Gift Certificate item
30. Take the Stage Gift Certificate
$25

Starting bid

Receive one after school musical theater class with Take the Stage Productions in the Fall of 2025 at Circle View Elementary School. Value: $155
31. Free Skateboarding Session with Skatedogs item
31. Free Skateboarding Session with Skatedogs item
31. Free Skateboarding Session with Skatedogs
$25

Starting bid

Free skateboarding session with Skatedogs at Circle View Elementary School. Value: $240
32. One On One Basketball Training Registration item
32. One On One Basketball Training Registration item
32. One On One Basketball Training Registration
$25

Starting bid

The winning bidder receives registration for a one-on-one basketball training after-school program. Value: $184
33. Two Months of Curves Membership item
33. Two Months of Curves Membership item
33. Two Months of Curves Membership
$25

Starting bid

Winning bidder will receive a 2-month membership to participating Curves club. Participating clubs include Rancho Santa Margarita, Bellflower, Garden Grove, and Monrovia/Bradbury/Duarte. Must redeem by Nov. 21, 2025. Value: $149
34. Squishmallow World item
34. Squishmallow World item
34. Squishmallow World
$25

Starting bid

It's a Squishmallow Party and you are invited! Basket includes: 3" Jenna the Warthog, 3" Felton the Cat, 5" Lexie the Cheetah, 5" Dear the Frog, 5" Dandii the Koi Fish, 5" Ximena the Mango, and 5" Scarlet the Strawberry. Value: $70
35. Round of Golf at Emerald Isle (1 of 2) item
35. Round of Golf at Emerald Isle (1 of 2)
$10

Starting bid

Round of Golf for 2 players at Emerald Isle Golf Course in Oceanside, CA. Must be redeemed by November 21, 2025. Value: $40
36. Round of Golf at Emerald Isle (2 of 2) item
36. Round of Golf at Emerald Isle (2 of 2)
$10

Starting bid

Round of Golf for 2 players at Emerald Isle Golf Course in Oceanside, CA. Must be redeemed by November 21, 2025. Value: $40
37. Police Car Ride to School item
37. Police Car Ride to School
$25

Starting bid

The winner and a friend will receive a police car ride to a morning snack and school. Value: Priceless
38. Circle View PTO Swag Bag item
38. Circle View PTO Swag Bag item
38. Circle View PTO Swag Bag
$25

Starting bid

Get your Eagle ready with the gear they need for next year! Basket includes: Circle View t-shirt (Red), Circle View t-shirt (Blue), Trucker hat, CV Beach Towel, CV Plastic Cups (4), CV Sports Bottles (2), CV Draw String Back Pack, Pair of Women’s CV Socks, Bubbles (2), CV Vinyl Stickers (2), and a CV Magnet. *All shirts are in youth medium but can be exchanged for other sizes. The design may vary based on availability. Value: $109
39. PRP Wine Sampling Experience (1 of 2) item
39. PRP Wine Sampling Experience (1 of 2)
$25

Starting bid

Winning bidder will receive gift certificate for a private in-home wine sampling experience for up to 12 people. The 90-minute event includes 8 bottles of wine and wine consultant. Expires November 21, 2025. Value: $415
40. PRP Wine Sampling Experience (2 of 2) item
40. PRP Wine Sampling Experience (2 of 2)
$25

Starting bid

Winning bidder will receive gift certificate for a private in-home wine sampling experience for up to 12 people. The 90-minute event includes 8 bottles of wine and wine consultant. Expires November 21, 2025. Value: $415
41. USS Midway Family Four Pack item
41. USS Midway Family Four Pack
$25

Starting bid

Family four pack to the USS Midway Museum in San Diego, CA. Value: $156
42. NEAUMIX Fit - One Month Unlimited item
42. NEAUMIX Fit - One Month Unlimited
$25

Starting bid

Get a one-month unlimited pass to NEAUMIX Fit (North Huntington location). Basket also comes with grip socks. Value: $230
43. Gift Certificate to Surf City Orthodontics item
43. Gift Certificate to Surf City Orthodontics item
43. Gift Certificate to Surf City Orthodontics
$25

Starting bid

Winning bidder will receive up to $500 off Comprehensive Orthodontic Treatment (Braces or Invisalign) at Surf City Orthodontics. New Patients Only. Value: $500
44. Explore Los Angeles item
44. Explore Los Angeles
$25

Starting bid

Explore amazing destinations around Los Angeles. Basket includes: Two Admission Passes to the Huntington Library in San Marino, CA, Member for a Day Pass to the Skirball Center (including admission for up to 6), Four Tickets to the LA County Fair at the LA County Fairplex (runs from May 2 - May 26), Two Tickets to the Hollywood Wax Museum, and Two Unlimited Ride Wristbands to Pacific Park at the Santa Monica Pier. Value: $456
45. SCATS Gymnastics Gift Certificate item
45. SCATS Gymnastics Gift Certificate item
45. SCATS Gymnastics Gift Certificate
$25

Starting bid

Winning bidder will receive One Month (four consecutive weeks) of FREE lessons. New Students Only. Value: $156
46. OC Fun Basket item
46. OC Fun Basket
$25

Starting bid

Explore Orange County with passes to six unique experiences. Basket includes: Two passes to Adventure City (must be used by 8/30/25), Two deluxe passes to Urban Air Adventure Park in Fullerton, $15 towards bowling and shoe rental at Irvine Lanes, Two tickets to "The Wiz" at The Phantom Projects Theatre (must be used by 7/25/25), and Six day passes to Bowers Museum. Value: $387
47. Huntington West Little League Spring Registration item
47. Huntington West Little League Spring Registration
$25

Starting bid

Winning bidder will receive a gift certificate good for one (1) 2026 Spring Registration at Huntington West Little League (HWLL). Value: $300
48. Huntington Beach Girls Softball Registration (1 of 2) item
48. Huntington Beach Girls Softball Registration (1 of 2)
$25

Starting bid

Gift certificate entitles bearer to one free fall or spring registration at HB Girls Softball. Not redeemable online. Value: $280
49. Huntington Beach Girls Softball Registration (2 of 2) item
49. Huntington Beach Girls Softball Registration (2 of 2)
$25

Starting bid

Gift certificate entitles bearer to one free fall or spring registration at HB Girls Softball. Not redeemable online. Value: $280
50. Annual Beach Parking Pass (City) item
50. Annual Beach Parking Pass (City) item
50. Annual Beach Parking Pass (City)
$25

Starting bid

Winning bidder will receive a gift certificate for one (1) annual beach parking permit. The parking permit is good for use at City beach lots. Value: $195
51. One Free Month of Instruction at Mathnasium item
51. One Free Month of Instruction at Mathnasium
$25

Starting bid

Winning bidder receives One Free Month of Instruction at Mathnasium, which includes free registration and assessment. New students only. Value: $500
52. 2025 5th Grade Promotion Seats (1 of 2) item
52. 2025 5th Grade Promotion Seats (1 of 2)
$25

Starting bid

Top bidder will win 4 reserved priority seats at 5th grade promotion on June 6, 2025 at Circle View Elementary School. Value: Priceless
53. 2025 5th Grade Promotion Seats (2 of 2) item
53. 2025 5th Grade Promotion Seats (2 of 2)
$25

Starting bid

Top bidder will win 4 reserved priority seats at 5th grade promotion on June 6, 2025 at Circle View Elementary School. Value: Priceless
54. Marine View Spirit Wear item
54. Marine View Spirit Wear item
54. Marine View Spirit Wear
$10

Starting bid

Headed to Marine View in the Fall? Get your Mariner the gear they need. Basket includes: Marine View Spirit Shirt, PE Shirt, and PE shorts. Value: $55
55. Mesa View Spirit Wear item
55. Mesa View Spirit Wear item
55. Mesa View Spirit Wear
$10

Starting bid

Once an Eagle, always an Eagle! Come ready for middle school with this awesome Mesa View swag bag. Basket includes: T-shirt (Youth XL), Zip-Up Hoodie (Youth L), PE Sweatpants (Medium), and a Trucker Hat. Value: $75
56. Vista View Spirit Wear item
56. Vista View Spirit Wear
$10

Starting bid

Heading to Vista View next year? Get a head start with some must-have swag. All items can be exchanged for different sizes. Basket includes: Baseball Tee (adult M), Hoodie (adult L), and Sweatpants (adult S). Value: $68

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!