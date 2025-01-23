City Of Lakes Youth Hockey Assn's Silent Auction

Hosted by

North Woods Cabin item
North Woods Cabin
$500

Enjoy a week with your family and friends in a spacious cabin with plenty of land to explore. Up to six days in a cabin on 20 acres on the Yellow River near Spooner, WI. Seven beds and plenty of space for cots and air mattresses. Many shops, golf courses and lakes within a 20 minute drive.
Hockey Lover Basket
$15

A basket full of items that will help your hockey player be fully equipped. Items: Mini sticks, knee hockey speed balls, USA stocking cap, wax, tape, puck, laces, free skate sharpenings, two dozen freshly baked cookies and fireball to keep you warm.
Collectable Bobblehead
$5

Bobblehead from year 10 of the MN Wild existence. Enjoy MN Wild goalie, Niklas Backstrom, bobbling on your bookshelf.
Hockey Books
$5

Learn about great hockey moments, superstitions, wicked slapshots, the best quotes and many other hockey legends with an assortment of classic books.
Frederick Gaudreau autographed photo and puck
$5

Autographed photo and puck by MN Wild center, Frederick Gaudreau.
Autographed - Inaugural Game Worn Mayor's Cup Jersey
$20

Game worn, autographed jersey by honorary coach for the Mayor's Cup, 2002 Hobey Baker Award Winner, Jordan Leopold.
Coffee Lover Basket
$15

Basket full of all the things coffee lovers need. Donated by the 12U Starwhal team! Items: Three bags of beans, espresso bites, peanut butter chocolate bites, truffles and a mpls coffee cup.
Classic autographed photos and pucks
$5

Five autographs from the personal collection of Coach Brandon. These players are from his era and are Wild legends. Zach Parise, Derek Boogaard, Brent Burns, Cal Clutterbuck and one mystery signature.
MN Wild Two Sided Flag
$5

3' x 5' MN Wild Flag
Tony Oliva autographed baseball
$5

Autographed baseball by MN Twins great and hall of famer, Tony Oliva.
Karill Kaprizov autographed photo and puck
$5

Autographed photo and puck by MN Wild star, Karill Kaprizov.
Retro Pennants
$5

Pennants from all 30 teams from the early 2000's. Limited collection item.
Dallas Turner Autographed Mini Helmet
$5

Authentic Signature from 1st round pick, Dallas Turner.
Weller 12 Year Wheated Bourbon - $175 Value
$20

Weller 12 Year Old (Weller 12) offers balanced aromas and flavors of warm wheat, cherries, plums, and blueberry treats while delighting the senses with cinnamon, nutmeg, and white pepper. The pour has a buttery, viscous, and rich mouthfeel, which help prepare it for the medium-long and warming finish. The sensations deepen as dark molasses and heavily toasted oak, becomes more pronounced as I progress through the glass. Once emptied, the Glencairn presents with residual alcohol notes and the scent of freshly milled oak sawdust.
Movie Night Basket
$15

Everything you need for a night at home with your family. Sit down, cozy up and turn on the classic movie that everybody loves. Items: Popcorn, chocolate bar, Reese's pieces, M&Ms, movie socks, popcorn bowl, Salbree popcorn popper, 3D glasses, and napkins.
Tier 1 Hockey Camp
$10

One spot in the Tier 1 summer hockey camp. Tier 1 is a girls hockey camp for upcoming 10U and 12U (4th-7th grade) players. $695 Value - tier1girlshockey.com Eight weeks of training - 3 sessions per week
One Hour Coaching Session with a MN Water Steward
$10

Garden coaching provided by Michelle Spangler (Titans Parent) certified Minnesota Water Steward with experience in plant identification; rain garden design and rejuvenation; troubleshooting difficult locations like boulevards, heavy shade, steep slopes, and poor drainage. Coaching session includes general advice and recommended resources.
Wild Game Tickets item
$25

Four tickets to a Wild game. Taking on the Anaheim Ducks on 4/15 at 7:00 PM at the Xcel Energy Center. Section 102 - Row 18
Acme Comedy Club - Admission for 10 ($250.00 Value)
$25

10 tickets ($250.00 Value) to see great comedy at the Acme Comedy Club. Valid for a Wednesday/Thursday 8:00 show or a Friday/Saturday 9:30 show. Reservations required and food/beverage not included.
Stages Theatre Company
$15

Four tickets to either The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical or Madagascar - A Musical Adventure
Bell Museum
$15

Four passes to the Bell Museum and Planetarium
Botox Session
$15

One free facial botox session at Larson Dental. (limit 30 units)
Science Musuem
$15

Four Tickets to the Science Museum of Minnesota
Theatre in the Round
$15

Two admissions to one performance
MN Orchestra
$15

2-4 Tickets to select shows.
Par 365
$15

One hour of golf of simulator time w/ one appetizer and two beverages at PAR365 in Roseville.
Heartland Tire Oil Change Club
$5

Good for four free oil changes and various other coupons at Heartland Tire.
Minneapolis Bouldering Project
$5

One month family membership at MBP.
MN Zoo
$15

Four tickets to the MN Zoo.
Car Washes
$5

10 full service car washes (interior and exterior) at Paradise Car Wash. ($273 value). paradisecarwash.com
MN Toy Library Membership
$5

An annual membership for the MN Toy Library. The MN Toy Library allows families and caregivers to borrow toys for 0-5 year olds for a few weeks. Membership is good at all three locations. Their mission is to foster development, reduce waste and build community. (Value - $100)
JK Nails Gift Card
$5

$25 to JK Nails on 2309 18th Ave NE.
Chuck and Don's Gift Card
$5

$30 to Chuck and Don's pet supplies.
NE Social Gift Cards
$15

$100 in gift cards to NE Social. A relaxed bistro featuring refined American & Continental cuisine plus a playful tiki bar.
Minneapolis Titans Handstitched Doll
$5

A beautifully handcrafted Minneapolis Titans Doll (6" Tall)
Minneapolis Starwhal Handstitched Doll
$5

A beautifully handcrafted Minneapolis Starwhal Doll (6" Tall)
Game Night Gift Basket
$25

A basket perfectly set for a fun competitive game night for all to share with friends and family!
Summer Fun Gift Basket
$25

A basket perfectly created for a day of super summer fun with you and the family!
Jax Cafe Gift Certificate
$5

Gift Certificate for JAX CAFE! GC Value $50.00
Oro by Nixta Gift Card item
$5

Take yourself and someone special for an amazing experience together at Oro by Nixta. This is a $100.00 Gift Card Value
Watershed Bathhouse Spa (2 Passes)
$10

Need a moment to relax and get away? Watershed Bathhouse Spa is the answer for you. Located at 514 2nd Street Southeast, Minneapolis, MN
Spa Day Gift Basket item
$10

Give yourself or a loved one a Spa Day gift basket for them to wipe away the stress with relaxation in the comfort of their own home.
Gopher Men's Signed Hockey Poster (Axel Begley & Zach Wiese)
$5

A signed Gopher Hockey Poster for the 2024 - 2025 Hockey Season (Axel Begley and Zach Wiese)
Gophers Men's Signed Baseball Hat (Axel Begley & Zach Wiese) item
$5

U of M Signed Gophers Maroon Baseball Hat (Axel Begley and Zach Wiese)
Gophers Men's Signed Baseball Hat (Axel Begley & Zach Wiese)
$5

U of M Signed Gophers Gray Baseball Hat (Axel Begley and Zach Wiese)
U of M Golf Course - One Foursome - $180 Value
$10

1 Free Round of Golf (4 Passes). University of Minnesota Les Bolstad GC - 2275 W. Larpenteur Ave., Falcon Heights, MN 55113 (uofmgolf.com) U of M Golf Course - One Foursome - $180 Value
MN Gopher White Hockey T-shirt (XL) Axel Begley & Zach Wiese
$5

MN Gopher White Hockey T-shirt (XL) Axel Begley & Zach Wiese
MN Gopher Gray Hockey T-shirt (M) Axel Begley & Zach Wiese
$5

MN Gopher Gray Hockey T-shirt (M) Axel Begley & Zach Wiese
2nd Swing Golf --$50 Gift Card and Fitting
$5

2nd Swing Golf --$50 Gift Card and Fitting
Insight Brewing - Three Growlers with Fill Cards - $30 Value
$5

Insight Brewing - Three Growlers with Fill Cards - $30 Value
Shotshape Golf Studio - Two Hours of Simulator Access $100
$10

Shotshape Golf Studio - Two Hours of Simulator Access $100 value
True North Power Skating. 1 free lesson with Katrina Stewart
$10

True North Power Skating. One free lesson with Katrina Stewart at $100 value. [email protected]
1010 Washington Wine and Spirits : Blanton’s Bourbon
$25

1010 Washington Wine and Spirits : Blanton’s Bourbon
1010 Washington Wine and Spirits : $25.00 Gift Card
$5

1010 Washington Wine and Spirits : $25.00 Gift Card
The Main Cinema item
$15

$50 gift card for The Main Cinema on Main Street in Minneapolis
1010 Washington Wine and Spirits : $25.00 Gift Card
$5

1010 Washington Wine and Spirits : $25.00 Gift Card

