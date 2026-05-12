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Lee Montessori Public Charter School Family Teacher Association

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Class Photos

Barnens Hus item
Barnens Hus
$10

Ms. Jamila Ford's primary classroom

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Jido-Kan item
Jido-Kan
$10

Ms. Tala Wagner's primary classroom

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La Maison des Enfants item
La Maison des Enfants
$10

Ms. Silvia Flores Ramirez's primary classroom

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N'naw8ssis Wigomek item
N'naw8ssis Wigomek
$10

Ms. Mya Stone and Ms. Diana Mendez Salinas's primary classroom

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Nyumba Ya Watoto item
Nyumba Ya Watoto
$10

Ms. Karen Cronin's primary classroom

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Black Locust item
Black Locust
$10

Ms. Britha Ramakrishnan's lower elementary classroom

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Ginkgo item
Ginkgo
$10

Ms. Christina Blomberg's lower elementary classroom

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Magnolia item
Magnolia
$10

Ms. ChihHsuan Hsu's lower elementary classroom

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Osmanthus item
Osmanthus
$10

Mr. Jian Xu's lower elementary classroom

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River Birch item
River Birch
$10

Ms. Allison Denny's upper elementary classroom

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Willow Oak item
Willow Oak
$10

Mr. Cody Long's upper elementary classroom

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