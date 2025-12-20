Class Series Specials

Offered by
Spring Series:
Select Sundays, 1:30-3:00pm CT
March 8, 29, Apr 12, May 3
In-Person or On-Line
Single Class Option: $30
Spring Series:
Select Sundays, 1:30-3:00pm CT
March 8, 29, Apr 12, May 3
In-Person or On-Line
4-class pack available for $90
8-week Beginner Series
Family of 2: $165; $20 for each additional person
Mar 26 - May 14
Thursdays, 6:30pm
8-week Beginner Series
Family of 2: $165; $20 for each additional person
Mar 26 - May 14
Thursdays, 6:30pm
8-week Series, Feb 16 - Apr 6
Ages 8+
Mondays, 6:30pm
Final Presentation Saturday, April 11
8-week Beginner Series
Ages 15+
Mar 24 - May 12
Tuesdays, 6:30pm
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!