Clear Creek Elementary PTO's Silent Auction

11600 Johnson Dr, Shawnee, KS 66203

Aubrey Vineyards 5 wine tasting item
Aubrey Vineyards 5 wine tasting
$25

This gift certificate provides two complimentary 5-wine tastings and a $15 credit that can be used at the Vineyard Tasting Room.
Birthday Party @ Backyard Specialists item
Birthday Party @ Backyard Specialists
$30

Party includes: up to 15 kids, 2 hours of play time in our backyard, and picnic tables for your snacks and gifts. *Party must be scheduled by 7/30/25 to take place in 2025. ($149 value)
Big Biscuit $50 Electronic Gift Certificate item
Big Biscuit $50 Electronic Gift Certificate
$25

$50 Gift certificate will be emailed to the winner. There is no physical item to pick up.
Charlie Hustle SWAG item
Charlie Hustle SWAG
$50

Size Adult Large Hoodie, Adult Medium T-shirt, $50 Gift Card. ($161 value)
Chicken and Pickle Gift Certificate item
Chicken and Pickle Gift Certificate
$50

60 - Minutes of Court Time Paddle and Ball Rentals 2 Appetizers Total Value = $100.00 Physical voucher provided
Club Car Wash 3 Month Membership item
Club Car Wash 3 Month Membership
$60

3 Month MVP Membership ($120 Value) This voucher may be used for both new and current Club Car Wash Members. Physical voucher provided.
Deanna Rose Membership item
Deanna Rose Membership
$50

One Family Membership to Deanna Rose Children's Farmstead. Friends of the Farm Family Memberships are good for one calendar year of free daily admission, ticket discounts to fall events, and more. Visit drfarmstead.org for full membership details ($100 Value). Physical Gift Card Provided
2 dog washes @ Dirty Dawgs item
2 dog washes @ Dirty Dawgs
$10

2 certificates for dog washes at Dirty Dawgs. ($38 value) Expires 2/2026 Physical Voucher provided.
1 month of free swim lessons item
1 month of free swim lessons
$35

One month of swim lessons at the Lenexa or Overland Park Goldfish Swim School. No expiration Date. ($120 value) Physical Voucher Provided
Ride to School with the Sheriff item
Ride to School with the Sheriff
$50

VIP Ride to School with the Johnson County Sheriff for one elementary student. Physical Voucher Provided.
Johnny's Tavern $25 Gift Card item
Johnny's Tavern $25 Gift Card
$15

Physical gift card to Johnny's Tavern.
Shawnee PD item
Shawnee PD
$50

A ride to school in a Shawnee Police Car and glazed donuts for the student's class. Certificate must be redeemed by 12/31/25. Physical Voucher Provided.
KCFC Admission to one 2025 Football Summer Camp item
KCFC Admission to one 2025 Football Summer Camp
$25

Admission to one 2025 Kansas City Football and Cheerleading summer Camp. Physical certificate provided.
KC. Beir Co Donation item
KC. Beir Co Donation
$10

8 six pack cases of KC Bier. If not picked up at Trivia Night, pickup will be arranged outside of school property.
4 tickets to the KC Zoo item
4 tickets to the KC Zoo
$15

4 Tickets to the Kansas City Zoo. Valid until 12/31/25 Physical Voucher Provided
$25 Knubs Pub Gift Certificate (1 of 2) item
$25 Knubs Pub Gift Certificate (1 of 2)
$15

One $25 gift certificate to Knubs Pub. Valid until 11/8/25 Physical Voucher Provided
$25 Knubs Pub Gift Certificate (2 of 2) item
$25 Knubs Pub Gift Certificate (2 of 2)
$15

One $25 gift certificate to Knubs Pub. Valid until 11/8/25 Physical Voucher Provided
4 Dozen CupCookies from McClain's item
4 Dozen CupCookies from McClain's
$10

Four vouchers for one dozen CupCookies from McClain's. Redeem them altogether for 4 dozen, or individually one dozen at a time. No expiration date. ($44 value) Physical Voucher Provided.
Museum at Prairiefire Membership item
Museum at Prairiefire Membership
$45

Certificate for a Friends & Family Membership to the Museum at PrairieFire. Benefits for 4 individuals. Membership expires one year from the date of receipt. *Must be redeemed within 90 days of event. ($95 value)
Nails Mirage item
Nails Mirage
$10

$25 physical gift certificate. Expires 1/16/26.
Royals Ticket Vouchers (4) item
Royals Ticket Vouchers (4)
$40

2025 Kansas City Royals Ticket Vouchers Valid for 4 View Reserved Seats Voucher is valid for any Monday-Thursday 2025 Regular season Royals home game excluding March 27 and June 10-12. Blackout dates subject to change. Seating is not guaranteed and is subject to availability at time of redemption. No Cash Value. Vouchers expire 9/18/2025. Physical Voucher Provided
Urban Air - 2 Deluxe Passes item
Urban Air - 2 Deluxe Passes
$30

2 Deluxe Passes & 2 pair of socks. Valid only at Urban Air Lenexa location. Not valid toward private rentals, special events, Birthday parties, memberships or with any other offers or promotions. Expires 12/31/2026 ($60 Value) Physical Vouchers Provided.
2 Day passes & Gear Rental at ROKC item
2 Day passes & Gear Rental at ROKC
$10

2 day passes + Gear Rental at ROKC in Olathe. No expiration. ($72 value) Physical Voucher Provided
Playtime Membership to Wonderscope item
Playtime Membership to Wonderscope
$60

Playtime Membership Certificate to Wonderscope. Four guest memberships (ages 2 and older) Unlimited visits for one year 10% discount on museum birthday parties Four, one time use guest passes (Valued at $140) Expires 1/30/2026 Physical voucher provided
$25 Twisted Fresh Gift Card (1 of 2) item
$25 Twisted Fresh Gift Card (1 of 2)
$15

$25 Twisted Fresh Gift card Physical card provided.
$25 Twisted Fresh Gift Card (2 of 2) item
$25 Twisted Fresh Gift Card (2 of 2)
$15

$25 Twisted Fresh Gift card Physical card provided.
$10 Pilgrim Coffee Gift Card item
$10 Pilgrim Coffee Gift Card
$5

Physical Gift Card Provided.
4 night stay in Gulf Shores, AL item
4 night stay in Gulf Shores, AL
$500

4 night stay between 10/1/25 and 3/1/26 all fees included. (airfare not included) Booking contact information will be provided via email. https://ourgulfshoresvacation.com/vrp/unit/The_Sandtrap-187-15
$100 Scheels Gift Card (1 of 2) item
$100 Scheels Gift Card (1 of 2)
$75

Physical Gift Card Provided
$100 Scheels Gift Card (2 of 2) item
$100 Scheels Gift Card (2 of 2)
$75

Physical Gift Card Provided
Shawnee Fire Station Birthday Party item
Shawnee Fire Station Birthday Party
$50

Sound the Bell for a Fire Station Birthday Party! The Shawnee Fire Department has donated one of their fire stations as a birthday party venue for up to 15 children. This four-alarm offering includes: an awesome location, a tour of the station and fire trucks, a meet and greet with REAL firefighters, and MORE! This birthday party will be FIRE! – metaphorically, of course – and it most definitely will be a cherished memory for the lucky child gifted with this amazing one of a kind experience.
Glow in the Dark Painting item
Glow in the Dark Painting
$1

16x20 glow in the dark canvas painting
Beach Painting item
Beach Painting
$1

16x20 canvas painting
Glow in the Dark Painting item
Glow in the Dark Painting
$1

11x14 glow in the dark canvas painting.
Craft Putt Swag Bag item
Craft Putt Swag Bag
$1

Gift certificate for a group table reservation of up to 8 guests for 3 hours. One round of mini golf and chips, queso, and salsa for the table.SWAG bag with glass, koozie, bottle opener and more. expires 9/30/25.
City of Shawnee Family Pool Pass item
City of Shawnee Family Pool Pass
$50

Valid at the Thomas A. Soetaert Aquatic Center and Splash Cove. Offer expires September 2025. Valued at the current price of a resident family pass. Physical gift certificate provided.
Rainbow of the Heartland Birthday Party item
Rainbow of the Heartland Birthday Party
$75

Rainbow of the Heartland $350 Birthday Party package.
Top Golf $50 Game Play item
Top Golf $50 Game Play
$5

Physical certificate for $50 game play at Top Golf. NOTE - THIS EXPIRES 3/31/25 -
Woodland & Willow Boutique item
Woodland & Willow Boutique
$10

Adult Small Checkered KC Tee, headband and earrings. ($53 value)
5 Night say in Winter Park item
5 Night say in Winter Park
$200

Add more info. and condo link here. Stay for 5 nights (when available June-August) Booking contact information provided via email. https://www.airbnb.com/rooms/700522326782571688?viralityEntryPoint=1&unique_share_id=5E17109A-EC92-4E3E-927C-758F4A99548E&slcid=c2d9734c3dc0428092cf4de925c8c36a&s=76&feature=share&adults=1&channel=native&slug=LuD5RxHJ&source_impression_id=p3_1739477128_P3JXyuuJQUgsZEby
Coterie Theatre item
Coterie Theatre
$5

Two admissions to any Coterie mainstage show. ($40 value) NOT VALID in December, for special events, or the last weekend (Fri-Sun) of any show. Expires 2/28/26
Pickleman's $40 Gift Certificate item
Pickleman's $40 Gift Certificate
$25

Physical $40 gift certificate.
Ceramic Cafe item
Ceramic Cafe
$10

Mug painting Party for 4.
Nelson Atkins Museum of Art Membership item
Nelson Atkins Museum of Art Membership
$40

Member Plus Membership ($160 value) -Up to 2 digital member cards plus 2 guests -Free garage parking - Free admission to featured exhibitions -Exclusive invitations to member-only events and more... Membership must be activated within 60 days of auction event and is valid for 1 year. Physical voucher provided.
Academy of The Arts item
Academy of The Arts
$45

Physical Gift certificate for 3 months of dance classes at Academy of the Arts. expires 7/31/25
$50 QuikTrip Gift Card item
$50 QuikTrip Gift Card
$30

$50 physical gift card.
Two Guys and a Grill item
Two Guys and a Grill
$50

This Gift Certificate is good for a BBQ Dinner delivery for up to 16 people. Includes: BBQ Pulled Pork, BBQ Baked Beans, Potato Salad, & Coleslaw. Date is subject to availability. Expires 7/31/25
Two KC Pub Passes item
Two KC Pub Passes
$40

2 physical Pub Pass booklets. For more information visit GETPUBPASS.COM
Stem Hair and Body Salon item
Stem Hair and Body Salon
$50

Gift Certificate for $50 toward any hair service. Expires 12/31/25. Redken products and Wet Pro hair brush.
Flower Subscription item
Flower Subscription
$30

6 Month Flower Subscription from The Flower Bar. Starting March 2025 pick up one bouquet each month from the Flower Bar in Basehor. No physical Item to pick up. Details will be emailed.
Grace Designs & Esthetics Gift Certificate item
Grace Designs & Esthetics Gift Certificate
$50

$150 Gift certificate to Grace Designs & Esthetics. Expires 1/15/27. Physical gift certificate provided
Birthday Party @ Impact Gymnastics item
Birthday Party @ Impact Gymnastics
$50

Celebrate your birthday at Impact Gymnastics. Party for the birthday child plus 10 guests. Expires 3/1/26
Louisburg Cider Mill gift basket item
Louisburg Cider Mill gift basket
$10

Many items from Louisburg Cider Mill to include Apple Cider, Apple Butter, and Jelly.
Signed Ross Chiefs Jersey item
Signed Ross Chiefs Jersey
$40

Authentic Autographed Ross #8 Jersey. Authenticated by Beckett W780408
Priest Holmes Signed photo item
Priest Holmes Signed photo
$20

Authentic Priest Holmes signed game photo. Authenticated by TRI-STAR 0332399
Isiah Pacheco Signed Photo item
Isiah Pacheco Signed Photo
$20

Superbowl LIVII Authentic autograph photo. 8x10 Authenticated by Beckett W740109
Chiefs flag & Towel item
Chiefs flag & Towel
$10

Chiefs flag signed by 3 players Unsigned chiefs towel.
Pinnacle Gift Bag item
Pinnacle Gift Bag
$10

Certificate valid for two parent night out enrollments. Expires 4/25/26. T-shirt, water bottle, stickers and more.
Fry Ortho Gift Basket item
Fry Ortho Gift Basket
$100

$500 toward service for NEW customers at Fry Orthodontics, Teeth whitener and more.
Sky Zone item
Sky Zone
$10

family four packs; it includes four 90-minute passes.
Great Wolf Lodge item
Great Wolf Lodge
$50

4-Pack Waterpark Day Passes ($200 value) Details: Certificate is good for 4 waterpark day passes for any day of the week (black out dates apply). No Physical item to pick up.
Crumb and Take it item
Crumb and Take it
$25

1 dozen vanilla soy cookies decorating kit with a $60 gift certificate (black out dates apply).
Kendall Herman Photography item
Kendall Herman Photography
$40

Family Photo Session (up to 5 people) Natural or Urban setting 11 x 14 Complimentary print or discount on digital file package Proofs viewable online gallery Expires August 1, 2025
B&B Theatres item
B&B Theatres
$10

2 Courtesy Tickets. These passes are good at any of our 50+ B&B Theatres locations. The value of our standard courtesy ticket is $12.50, for a total value of $25. Please note, there are some pass restrictions. They may not be used on some films or during certain times of the year, and there are up charges on our premium movie features such as ScreenX and MX4D. These restrictions are set by the film distributors and producers and are out of B&B Theatres’ control.
Powell Gardens item
Powell Gardens
$5

Two admission passes to powell gardens. expire 02/28/26. Physical passes provided.
Monarchs Tickets item
Monarchs Tickets
$10

Four (4) Infield Reserved Tickets Redeemable for ANY Monarchs 2025 Regular Season Home Game. All Games are Subject to Availability
1st Grade Program Reserved Parking item
1st Grade Program Reserved Parking
$10

Miss Donovan has donated a reserved parking space for you while watching the 1st grade program. This is for the 2025-2026 school year. There is no physical item to pick up, info. will be provided to the winner via email by Miss Donovan on or before the program date.
2nd Grade Program Reserved Parking item
2nd Grade Program Reserved Parking
$10

Miss Donovan has donated a reserved parking space for you while watching the 2nd grade program. This is for the 2025-2026 school year. There is no physical item to pick up, info. will be provided to the winner via email by Miss Donovan on or before the program date.
3rd Grade Program Reserved Parking item
3rd Grade Program Reserved Parking
$10

Miss Donovan has donated a reserved parking space for you while watching the 3rd grade program. This is for the 2025-2026 school year. There is no physical item to pick up, info. will be provided to the winner via email by Miss Donovan on or before the program date.
4th Grade Program Reserved Parking item
4th Grade Program Reserved Parking
$10

Miss Donovan has donated a reserved parking space for you while watching the 4th grade program. This is for the 2025-2026 school year. There is no physical item to pick up, info. will be provided to the winner via email by Miss Donovan on or before the program date.
5th Grade Program Reserved Parking item
5th Grade Program Reserved Parking
$10

Miss Donovan has donated a reserved parking space for you while watching the 5th grade program. This is for the 2025-2026 school year. There is no physical item to pick up, info. will be provided to the winner via email by Miss Donovan on or before the program date.
Reserved Parking Space (School Year) item
Reserved Parking Space (School Year)
$10

Reserved Parking Space at CCE for your family for the 2025-2026 School Year.
2nd Grade Program - Front Row Seating item
2nd Grade Program - Front Row Seating
$10

Miss Donovan has donated a front row reserved seating for you and your family to watch the 2nd grade program. This is for the 2025-2026 school year.There is no physical item to pick up.
3rd Grade Program - Front Row Seating item
3rd Grade Program - Front Row Seating
$10

Miss Donovan has donated a front row reserved seating for you and your family to watch the 3rd grade program. This is for the 2025-2026 school year.There is no physical item to pick up.
4th Grade Program - Front Row Seating item
4th Grade Program - Front Row Seating
$10

Miss Donovan has donated a front row reserved seating for you and your family to watch the 4th grade program. This is for the 2025-2026 school year.There is no physical item to pick up.
5th Grade Program - Front Row Seating item
5th Grade Program - Front Row Seating
$10

Miss Donovan has donated a front row reserved seating for you and your family to watch the 5th grade program. This is for the 2025-2026 school year.There is no physical item to pick up.
Glow Facial item
Glow Facial
$10

Gift Card to The Afterglow Skin Studio in Merriam, KS. Value: $80
Lunch with a Friend item
Lunch with a Friend
$10

Lunch with a friend purchased by Mrs. Olerich. No physical item to pick up.
30 Minutes of Extra P.E for the Class item
30 Minutes of Extra P.E for the Class
$10

30 min extra PE time for your child's class--student chooses game. Donated by Mrs. Weaver. There is no physical item to pick up.
Principal for the Day (PFAD) item
Principal for the Day (PFAD)
$10

Principal for the Day. Donated by Mrs Olerich. There is no physical item to pick up
Kinder Lunch with Teachers (2 of 2) item
Kinder Lunch with Teachers (2 of 2)
$10

picnic bring your own lunch with kindergarten teachers and a friend of your choice! Sweet treat provided. No physical item to pick up
Kinder lunch with teachers (1 of 2) item
Kinder lunch with teachers (1 of 2)
$10

picnic bring your own lunch with kindergarten teachers and a friend of your choice! Sweet treat provided. No physical item to pick up
1 of 4 item
1 of 4
$10

lunch with first grade teachers. Teachers will provide a sweet treat. This is for current 1st graders only. No physical item to pick up.
2 of 4 item
2 of 4
$10

lunch with first grade teachers. Teachers will provide a sweet treat. This is for current 1st graders only. No physical item to pick up.
3 of 4 item
3 of 4
$10

lunch with first grade teachers. Teachers will provide a sweet treat. This is for current 1st graders only. No physical item to pick up.
4 of 4 item
4 of 4
$10

lunch with first grade teachers. Teachers will provide a sweet treat. This is for current 1st graders only. No physical item to pick up.
Donuts with 2nd Grade Teachers item
Donuts with 2nd Grade Teachers
$10

The 2nd grade teachers will provide donuts. This is for current 2nd graders only. No physical item to pick up
Pizza Lunch item
Pizza Lunch
$10

Pizza lunch with 3rd Grade Teachers (pizza provided by teachers). This is for current 3rd graders only. No physical item to pick up
Kindergarten - Mystery Reader Experience item
Kindergarten - Mystery Reader Experience
$10

winning student gets to share a read aloud of their choice to the class of their choice. Donated by Mrs. Arter. No physical item to pick up.
1st Grade - Mystery Reader item
1st Grade - Mystery Reader
$10

winning student gets to share a read aloud of their choice to the class of their choice. Donated by Mrs. Arter. No physical item to pick up.
2nd Grade Mystery Reader Experience item
2nd Grade Mystery Reader Experience
$10

winning student gets to share a read aloud of their choice to the class of their choice. Donated by Mrs. Arter. No physical item to pick up.
3rd Grade Mystery Reader Experience item
3rd Grade Mystery Reader Experience
$10

winning student gets to share a read aloud of their choice to the class of their choice. Donated by Mrs. Arter. No physical item to pick up.
4th Grade Mystery Reader Experience item
4th Grade Mystery Reader Experience
$10

winning student gets to share a read aloud of their choice to the class of their choice. Donated by Mrs. Arter. No physical item to pick up.
5th Grade Mystery Reader Experience item
5th Grade Mystery Reader Experience
$10

winning student gets to share a read aloud of their choice to the class of their choice. Donated by Mrs. Arter. No physical item to pick up.
Art of Sports $25 Gift Card item
Art of Sports $25 Gift Card
$10

$25 physical gift card
F.I.T Muscle Clinic item
F.I.T Muscle Clinic
$15

Gift basket including Foam roller, blanket, blender bottle, rock sauce, certificate for one 30 minute ART/Stretching Session
LifeStyle Massage item
LifeStyle Massage
$30

60-minute massage, valued at $100. No physical item to pick up. Code to redeem will be emailed to the winner.
KS & MO Whiskey Basket item
KS & MO Whiskey Basket
$100

Kansas & Missouri Whiskey Basket Union Horse, Ben Holladay, Reiger's, Union Horse, Throw Blanket, Basket. Total Value $225.78
Bourbon & Whiskey Basket item
Bourbon & Whiskey Basket
$100

Sazerac Rye, Michter's, Knob Creek, Kentucky Owl, Throw Blanket & Basket. Value $216
The Grove Spa Gift Certificate item
The Grove Spa Gift Certificate
$25

Gift Certificate for one ESPA Inner Beauty Facial at The Grove Spa. (Value $105) Expires 8/1/25. Valid at either location: Mission Farms in Leawood or Brookside Shops in KCMO. Physical gift certificate provided. Book online at www.thegrovespa.com
Play a Game with a Friend (1 of 2) item
Play a Game with a Friend (1 of 2)
$10

Play a game with a friend donated by our school counselor Amanda Hartegan (no physical item to pick up)
Play a Game with a Friend (2 of 2) item
Play a Game with a Friend (2 of 2)
$10

Play a game with a friend donated by our school counselor Amanda Hartegan (no physical item to pick up)
Make Bracelets with a friend item
Make Bracelets with a friend
$10

Make bracelets with a friend donated by our school counselor Amanda Hartegan (no physical item to pick up)
Make Bracelets with a Friend item
Make Bracelets with a Friend
$10

Make bracelets with a friend donated by our school counselor Amanda Hartegan (no physical item to pick up)
Bar K Party Animal Doggie Birthday Package item
Bar K Party Animal Doggie Birthday Package
$75

This includes a free 3-hour rental of one of our private event spaces, free dog entry for up to 10 dogs, 1 large bone-shaped doggie birthday cake, and more! This is valued at over $400!
Robot Party (1 of 5) item
Robot Party (1 of 5)
$10

Robot Party for student on March 28, 2025 during the day. Donated by Mrs. Arnote. There is no physical item to pick up.
Robot Party (2 of 5) item
Robot Party (2 of 5)
$10

Robot Party for student on March 28, 2025 during the day. Donated by Mrs. Arnote. There is no physical item to pick up.
Robot Party (3 of 5) item
Robot Party (3 of 5)
$10

Robot Party for student on March 28, 2025 during the day. Donated by Mrs. Arnote. There is no physical item to pick up.
Robot Party (4 of 5) item
Robot Party (4 of 5)
$10

Robot Party for student on March 28, 2025 during the day. Donated by Mrs. Arnote. There is no physical item to pick up.
Robot Party (5 of 5) item
Robot Party (5 of 5)
$10

Robot Party for student on March 28, 2025 during the day. Donated by Mrs. Arnote. There is no physical item to pick up.
JCPRD Gift card $50 item
JCPRD Gift card $50
$25

$50 physical gift card. may be used for any JCPRD service.
Women's Fitness basket item
Women's Fitness basket
$60

Women's fitness basket including insulated tumbler and Garmin Lily 2 watch. ($250 value)
Lenexa Board & Brush item
Lenexa Board & Brush
$10

Gift card for 1 workshop.
$75 Snap Fitness Gift Card item
$75 Snap Fitness Gift Card
$30

$75 physical gift card for Snap Fitness. Expires 5/1/25
KC Mavericks tickets item
KC Mavericks tickets
$20

exclusive Kansas City Mavericks package made up of four (4) center ice tickets.
1st Grade Music Program Front Row Seating
$40

