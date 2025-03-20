Clearview Elementary PTO
form_archived
Clearview Elementary Freeze Dried Candy Sale
Rainbow Bursts - (3oz)
$6
Freeze dried Skittles
Freeze dried Skittles
seeMoreDetailsMobile
closed
Jolly Puffs - (1.5oz)
$6
Freeze Dried Jolly Ranchers
Freeze Dried Jolly Ranchers
seeMoreDetailsMobile
closed
Cosmic Clusters - (1.5oz)
$6
Freeze dried Nerd Clusters
Freeze dried Nerd Clusters
seeMoreDetailsMobile
closed
SOUR Bursts - (3oz)
$6
Freeze dried sour Skittles
Freeze dried sour Skittles
seeMoreDetailsMobile
closed
Fruity Roll Up Bites - 5x8 in bag (3oz)
$6
Freeze dried Fruit Roll Up bites
Freeze dried Fruit Roll Up bites
seeMoreDetailsMobile
closed
Caramel Chocolate Blasts - (3oz)
$6
Freeze dried caramel MandMs
Freeze dried caramel MandMs
seeMoreDetailsMobile
closed
Cookies and Cream Ice Cream Scoops - 4x6 in bag (1.5oz)
$6
Freeze dried cookies and cream ice cream
Freeze dried cookies and cream ice cream
seeMoreDetailsMobile
closed
Mini Ice Cream Sandwiches - 4x6in bag (1.25oz)
$6
Freeze dried vanilla ice cream sandwich minis
Freeze dried vanilla ice cream sandwich minis
seeMoreDetailsMobile
closed
Easter Egg Sampler
$6
closed
Sampler - (1.5oz)
$6
Cosmic clusters, rainbow bursts, fruity roll up bites and jolly puffs all mixed into one!
Cosmic clusters, rainbow bursts, fruity roll up bites and jolly puffs all mixed into one!
seeMoreDetailsMobile
closed
FRIGGLES DYE FREE ALLERGEN FREE
$12
Freeze dried gluten free organic "Giggles"
Freeze dried gluten free organic "Giggles"
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout