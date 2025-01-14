eventClosed

Clemson FCA Silent Auction

13200 Clemson Blvd, Seneca, SC 29678, USA

GoFundMe
$1

https://www.gofundme.com/f/support-clemson-fca-mission-trip-2025 Please prayerfully consider donating to our trip! Any donation would be greatly appreciated. **This is not an item**
Sponsor a Van!
$1

https://forms.gle/fCToK5LEsgrFZbPJ7 **This is not an item** Please prayerfully consider sponsoring a van for the mission trip to Pittsburgh! This covers the rental fee for one van! Click the link above to donate! 1 Van: $450 | ½ Van: $225 | Gas: $170
Lake Hartwell 2 Night Stay item
Lake Hartwell 2 Night Stay
$200

Enjoy a 2 night stay on Lake Hartwell in this charming 4-bedroom house, just 12 minutes from Clemson. This brilliant property boasts 1 king bed, 3 full beds, and 1 queen bed, ensuring a welcoming stay for all guests. *Age limit 25 and older applies, valid between the months of September-March *For more details, scan QR code for browser listing link, or use this link to navigate in the VRBO app: https://t.vrbo.io/aA7yeXFqKQb Estimated Value: $500/night
Chattooga Belle Farm Painting by Ruthie Hrebar item
Chattooga Belle Farm Painting by Ruthie Hrebar
$100

The 24'"x36" painting features expressive brushstrokes of a serene landscape of Chattooga Belle Farm, home to the Spring and Fall FCA shags. A vast sky, featuring soft hues of blue, blends into warm tones of a sunset over the horizon. Rolling blue-toned mountains stretch across the middle of the painting, with a lush landscape of earthy greens and browns in the foreground. The overall mood of the painting is tranquil and natural, evoking a peaceful countryside setting. Ruthie Hrebar, the artist of the painting is a student at Clemson, and member of Clemson FCA, serving on the Creative team. See @ruthiehrebarart to see her talent! Estimated Value: $500
Morris Collective Co. Photography Session item
Morris Collective Co. Photography Session
$100

-1 hour Photography Session -Graduation, Couple, or Family Session -50+ pictures delivered -Location of your choosing in Upstate, SC Find on instagram @morriscollectiveco for more information. Estimated Value: $250
Stay a Night at The Shepherd Hotel with Breakfast item
Stay a Night at The Shepherd Hotel with Breakfast
$100

The Shepherd Hotel is an upscale boutique in Downtown Clemson, SC which features the Delish Sisters restaurant offering food with a South African-inspired flare. At the top of the grand central staircase stands The Thomas - a beautiful indoor/outdoor bar offering scenic views of downtown Clemson. Most notably, the hotel has partnered with ClemsonLIFE such that many of the hotel and restaurant's staff are individuals with intellectual and developmental disabilities. Item includes one free night in a signature room with breakfast for two at Delish Sisters. *Limitations and blackout dates apply (Gameday weekends, etc.) See website at www.shepherdhotels.com for more information. Estimated Value: $250
"Watching the Tide Roll Away" Print
$10

"Watching the Tide Roll Away" by Steven Jordan is a true work of art. It features a tiger sitting on the beach watching the tide roll away, commemorating Clemson's 44-16 victory over Alabama in the National Championship. The Print is 8"x11"and graciously donated by Clemson Variety and Frame Shop. Frame not included. Estimated Value: $25
Gameday at Death Valley Print item
Gameday at Death Valley Print
$25

"Gameday at Death Valley" is a beautiful print by Bill Stroud. the print captures the view of Death Valley and the iconic bell tower at Tillman Hall from Lake Hartwell. It is vibrant and full of color. The Print is 15"x28" and graciously donated by Clemson Variety and Frame. Frame not Included. Estimated Value: $50
"Showdown at Death Valley" Print item
"Showdown at Death Valley" Print
$35

"Showdown at Death Valley" is a large print that shows an aerial image of Death Valley from the 1980s! This vintage print shows the "Most Exciting 25 Seconds in College Football" as the players are running down the Hill with balloons flying. This print would be perfect for an office or man cave. This print is 24"x36" and graciously donated by Clemson Variety and Frame. Frame not Included. Estimated Value: $100
Rally Cat Kids Camp Entry item
Rally Cat Kids Camp Entry
$25

Clemson Rally Cats are the official dance team for Clemson University. Join them for their kiddie camp which provide an opportunity for young dancers to learn from team members and experience the spirit of Clemson! Find them @clemsonrallycats or @rallycatdance camps on Instagram for more information! Bundle Includes: -$50-off Code for Registration -Set of Poms -Kids T-Shirt *Preferred Age Range is from 4 y/o to 5th grade* Estimated Value: $75
Clemson FCA Free Merch for a Year Card + *new* Sweatshirt item
Clemson FCA Free Merch for a Year Card + *new* Sweatshirt
$50

Show your card to the FCA Creative Director to redeem free merchandise for a year! Card is valid for one free item of merchandise whenever new items being sold (ex. hoodies, hats, shirts, etc.) Bundle also includes the *new* FCA sweatshirt! *Item is valid starting 2/8/24 through the end of the 2025-2026 school year* Estimated Value: $200
The Hills Retreat Registration item
The Hills Retreat Registration
$70

This item is a registration for the upcoming Hills Retreat in August 2025. This registration is either for rising Freshmen or returning Staff Members. Estimated Registration is $190. The Hills Retreat is a 4 day, 3 night retreat that connects incoming Clemson and Tri-County freshmen and transfer students to biblical community. See the link below for more information on the Retreat. https://www.youtube.com/watch?v=0w-R-rrXhEU&t=3s Estimated Value: $200
Flatland Cavalry Tickets (2) item
Flatland Cavalry Tickets (2)
$40

Come see Flatland Cavalry when they come and play at the Wendell's in Anderson, SC.! Flatland Cavalry is a country band from Lubbock, TX that is quickly gaining popularity after their third full album release "Wandering Stars". Item includes two general admission tickets. Estimated Value: $80-100
Framed Tillman Metal Print (1/4) item
Framed Tillman Metal Print (1/4)
$50

Win this beautiful engraved Metal Print showcasing Tillman Hall. The piece is 8"x8" and is incapsulated in a white wooden frame. This piece of art is perfect to to bring a piece of Clemson to your home or office. This was crafted and generously donated by Bruce Plourde, artist based in Greenville, SC and owner of City Imprints. *We are auctioning four of these Prints. This item is the first of four prints to be auctioned off separately* Estimated Value: $125
Framed Tillman Metal Print (2/4) item
Framed Tillman Metal Print (2/4)
$50

Win this beautiful engraved Metal Print showcasing Tillman Hall. The piece is 8"x8" and is incapsulated in a white wooden frame. This piece of art is perfect to to bring a piece of Clemson to your home or office. This was crafted and generously donated by Bruce Plourde, artist based in Greenville, SC and owner of City Imprints. *We are auctioning four of these Prints. This item is the second of four prints to be auctioned off separately* Estimated Value: $125
Framed Tillman Metal Print by Bruce Plourde (3/4) item
Framed Tillman Metal Print by Bruce Plourde (3/4)
$50

Win this beautiful Metal Print showcasing Tillman Hall. The piece is 8"x8" and is incapsulated in a white wooden frame. This piece of art is perfect to to bring a piece of Clemson to your home or office. This was crafted and generously donated by Bruce Plourde, artist based in Greenville, SC and owner of City Imprints. *We are auctioning four of these Prints. This item is the third of four prints to be auctioned off separately* Estimated Value: $125
Framed Tillman Metal Print (4/4) item
Framed Tillman Metal Print (4/4)
$50

Win this beautiful engraved Metal Print showcasing Tillman Hall. The piece is 8"x8" and is incapsulated in a white wooden frame. This piece of art is perfect to to bring a piece of Clemson to your home or office. This was crafted and generously donated by Bruce Plourde, artist based in Greenville, SC and owner of City Imprints. *We are auctioning four of these Prints. This item is the fourth of four prints to be auctioned off separately* Estimated Value: $125
Dabo Swinney Signed Football with 3 Coke Bottles item
Dabo Swinney Signed Football with 3 Coke Bottles
$100

Item Includes: - Full Sized Football sized by Head Coach Dabo Swinney - 1 Original 1981 National Champions Commemorative Coke Bottle - 1 2016 National Champions Commemorative Coke Bottle - 1 2018 National Champions Commemorative Coke Bottle Estimated Value: $200
Ernest Rawlins 16x20 Portrait item
Ernest Rawlins 16x20 Portrait
$100

16x20 portrait - Session booking for Monday through Thursday in the Greenville studio or select locations between Greenville and Clemson, SC. See website at www.ernestrawlins.com for more information. Estimated Value: $300
Handel's Free Ice Cream for a Year item
Handel's Free Ice Cream for a Year
$50

Win Free Ice Cream for a year at Handel's! This item is valid for one free small Ice Cream per week until the end of February, 2026. Item is redeemable at Handel's Clemson. See @handels_clemson on Instagram for more details Estimated Value: $110
Holland Creatives Photography Session item
Holland Creatives Photography Session item
Holland Creatives Photography Session
$100

- One Free 30 minute family Photo Session - Fully Edited Gallery - Your choice of location in Upstate, SC Find @byhollandcreatives on Instagram or visit byhollandcreatives.com for more information Estimated Value: $350
The Junkyard Gym Basket item
The Junkyard Gym Basket
$50

The Junkyard is a gym in Upstate, South Carolina started by former Clemson linebacker Ben Boulware! It is a unique Training Studio that blends their Junkyard Music Technology with Treadmills, Cycles, Rowers, and Functional Lifting. It is truly the ultimate workout experience. Visit www.thejunkyardfitness.com for more information. Item Includes: - 1 Month Unlimited Classes - 1 Additional Free Class Pass - Workout Tank Top (XL) - Athletic Shorts (S) - Water Bottle - Corduroy Hat *Item is valid at any Junkyard Location - Clemson, Greenville, Mauldin/Simpsonville, and Anderson* Estimated Value: $250
Clemson Merchandise and Memorabilia Basket item
Clemson Merchandise and Memorabilia Basket
$20

This item includes: -$25 Tiger Town Graphics Gift Card (Store located in Downtown Clemson) - Clemson Hat donated by Judge Kellers - 6 2018 Commemorative National Championship Coke Bottles Estimated Value: $75
Downtown Clemson Food Basket #1 item
Downtown Clemson Food Basket #1
$20

(3) Sully's Steamers Free Bagel Cards (1) $10 Groucho's Gift Cards (2) Spill the Beans Free Ice Cream Cards (5) Handel's Free Ice Cream Cards Estimated Value: $75
Downtown Food Basket #2 item
Downtown Food Basket #2
$20

(2) Sully's Steamers Free Bagel Cards (2) $10 Groucho's Gift Cards (4) Spill the Beans Free Ice Cream Cards (5) Handel's Free Ice Cream Cards Estimated Value: $85
National Championship Commemorative Coke Bottles item
National Championship Commemorative Coke Bottles
$25

Item Includes: - 7 2016 National Championship Coke Bottles - 6 2018 National Championship Coke Bottles Estimated Value: $60
2 Vintage Clemson Starter Tee Shirts item
2 Vintage Clemson Starter Tee Shirts
$10

Win these two Vintage Clemson T-Shirts! This shirts are Starter shirts (Size XL) and were generously donated by London Plourde, owner of London's Bag. Both tags are identical to the picture attached. Please visit @LondonsBag on Instagram to view more of his impressive vintage clothing catalog. Estimated Value: $40
3 Dozen Titleist Pro V1 Golf Balls item
3 Dozen Titleist Pro V1 Golf Balls
$75

Have you ever hit an awful golf shot? Well its not your fault, its the balls fault. Win 3x Dozen Titleist Pro V1 Golf Balls and play the #1 Ball in Golf. Estimated Value: $165
John Paul Mitchell Systems - Tea Tree Collection item
John Paul Mitchell Systems - Tea Tree Collection
$25

John Paul Mitchell Systems - Tea Tree Collection - 33.8 fl.oz. Special Shampoo ($50 retail value) - 33.8 fl.oz. Special Conditioner ($50 retail value) - 33.8 fl.oz. hair and body moisturizer ($55 retail value) Thoughtful donation by Charles & Al's Barber Shop located in Downtown, Clemson. Estimated Value: $155
"Clemson Tide Roller" Print item
"Clemson Tide Roller" Print
$20

This 11"x17" print showcases the rich history of Clemson Football. On the left, Danny Ford is holding the 1981 National Championship Trophy, Clemson University's first National Championship in any sport. In the middle is Clemson legend, Frank Howard rubbing his famous rock that encapsulates everything it means to be a Clemson Tiger. on the right, Dabo Swinney stands holding his beloved 2016 National Championship Trophy, Clemsons first national championship since 1981 and first of the CFP era. Danny Ford and Dabo Swinney's signature are printed, as well as Romans 8:28 on the bottom left corner. This print was made by Beth Clark, from Edgefield, SC and generously donated by Patrick Westbrook, senior at Clemson FCA. Estimated Value: $50
Dabo Swinney Print item
Dabo Swinney Print
$20

This 11"x17" print showcases Dabo Swinney. It includes 5 pictures of him coaching, Death Valley, Howard's Rock, and the eye of the Tiger. It also has Dabo's signature printed. This awesome print is perfect to decorate your Man Cave or Office space. This print was made by Beth Clark, from Edgefield, SC and generously donated by Patrick Westbrook, senior at Clemson FCA. Estimated Value: $50
PATTYCAKES Caramel Cake item
PATTYCAKES Caramel Cake item
PATTYCAKES Caramel Cake
$15

Win this delicious Caramel Cake baked by PATTYCAKES, owned by Patty Howard in Greenville, SC. For local pickup in Upstate, SC only. Estimated Value: $40
Long Sleeve Nike Clemson Polo item
Long Sleeve Nike Clemson Polo
$10

Nike Long Sleeve Clemson Polo. Mens Small (New with Tags). Generously donated by IPTAY. Estimated Value: $70
Short Sleeve Nike Iptay Shirt item
Short Sleeve Nike Iptay Shirt
$8

Nike Short Sleeve IPTAY Dri-Fit Shirt. Mens Medium (New with Tags). Generously donated by IPTAY. Estimated Value: $28
IPTAY Visor Bundle item
IPTAY Visor Bundle
$8

This item includes an Orange Nike Clemson Visor, an IPTAY bag tag, with two IPTAY koozies. Each item is brand new. Estimated Value: $35
Nike Clemson Hoodie item
Nike Clemson Hoodie
$10

Nike Purple Hoodie with Orange Paw logo with "TIGERS" in white. Hoodie is DriFit material. Size XXL (New with Tags). This item was generously donated by IPTAY. Estimated Value: $125
Nike Long Sleeve item
Nike Long Sleeve
$10

Grey Nike Long Sleeve V Neck. Womens Heather Grey Size Medium (New w/out Tags). This item was generously donated by IPTAY. Estimated Value: $40
Clemson Womens Quarterzip item
Clemson Womens Quarterzip
$10

Orange and Purple Clemson quarterzip. Item is a part of the Wear Collection by Erin Andrews. Size XS (New with Tags). Estimated Value: $30
Clemson Womens Quarterzip item
Clemson Womens Quarterzip
$10

Orange and Purple Clemson quarterzip. Item is a part of the Wear Collection by Erin Andrews. Size XL (New with Tags). Estimated Value: $30
Heather Grey Womens Henley item
Heather Grey Womens Henley
$5

Heather Grey Henley. Three buttons with Clemson logo on lower corner. Part of the Wear Collection by Erin Andrews. Size Medium (New with Tags). Estimated Value: $20
Clemson Denim Buttondown
$5

This denim buttondown is full of character. It has Clemson patches all over the jacket. It is a Women's XL (New with Tags). It is a part of the Wear Collection by Erin Andrews. Estimated Value: $20
Clemson Denim Buttondown
$5

This denim buttondown is full of character. It has Clemson patches all over the jacket. It is a Women's Small (New with Tags). It is a part of the Wear Collection by Erin Andrews. Estimated Value: $20

