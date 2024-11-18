Clermont Caribbean Jerk Festival Sponsorship Opportunities

RECOGNITION AS PRESENTING SPONSOR IN ALL MARKETING COLLATERAL
INCLUSION IN PRESS RELEASE
OPPORTUNITY TO HANG BRANDED EVENT SIGNAGE WITHIN VENUE (SPONSOR TO PROVIDE SUCH BY 5/23/25)
ONSTAGE RECOGNITION THROUGHOUT THE EVENT
SOCIAL MEDIA POSTS
LOGO ON CAALC WEBSITE
COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL)
501C 3 TAX BENEFIT
SPACE FOR ACTIVATION (20X20 IN PROMINENT LOCATION)
PARKING IN VIP AREA SPACES (4)
Island Vibes Sponsor
$5,000
INCLUSION IN PRESS RELEASE
OPPORTUNITY TO HANG BRANDED EVENT SIGNAGE WITHIN VENUE (SPONSOR TO PROVIDE SUCH BY 5/23/25)
ONSTAGE RECOGNITION THROUGHOUT THE EVENT
SOCIAL MEDIA POSTS
LOGO ON CAALC WEBSITE
COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL)
501C 3 TAX BENEFIT
SPACE FOR ACTIVATION (10X20 IN PROMINENT LOCATION)
PARKING IN VIP AREA SPACES (2)
Paradise Sponsor
$3,500
OPPORTUNITY TO HANG BRANDED EVENT SIGNAGE WITHIN VENUE (SPONSOR TO PROVIDE SUCH BY 5/23/25)
ONSTAGE RECOGNITION THROUGHOUT THE EVENT
SOCIAL MEDIA POSTS
LOGO ON CAALC WEBSITE
COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL)
501C 3 TAX BENEFIT
SPACE FOR ACTIVATION (10X10 IN PROMINENT LOCATION)
PARKING IN VIP AREA SPACES (2)
Community Sponsor
$1,000
SOCIAL MEDIA POSTS
LOGO ON CAALC WEBSITE
COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL)
501C 3 TAX BENEFIT
SPACE FOR ACTIVATION (10X10)
PARKING IN VIP AREA SPACES (1)
Friend of the Festival
$500
LOGO ON CAALC WEBSITE
COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL)
501C 3 TAX BENEFIT
SPACE FOR ACTIVATION (10X10)
