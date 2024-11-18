The Caribbean American Association Of Lake County Inc

The Caribbean American Association Of Lake County Inc

Clermont Caribbean Jerk Festival Sponsorship Opportunities

100 3rd St

Clermont, FL 34711

Presenting Sponsors
$10,000
RECOGNITION AS PRESENTING SPONSOR IN ALL MARKETING COLLATERAL INCLUSION IN PRESS RELEASE OPPORTUNITY TO HANG BRANDED EVENT SIGNAGE WITHIN VENUE (SPONSOR TO PROVIDE SUCH BY 5/23/25) ONSTAGE RECOGNITION THROUGHOUT THE EVENT SOCIAL MEDIA POSTS LOGO ON CAALC WEBSITE COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL) 501C 3 TAX BENEFIT SPACE FOR ACTIVATION (20X20 IN PROMINENT LOCATION) PARKING IN VIP AREA SPACES (4)
Island Vibes Sponsor
$5,000
INCLUSION IN PRESS RELEASE OPPORTUNITY TO HANG BRANDED EVENT SIGNAGE WITHIN VENUE (SPONSOR TO PROVIDE SUCH BY 5/23/25) ONSTAGE RECOGNITION THROUGHOUT THE EVENT SOCIAL MEDIA POSTS LOGO ON CAALC WEBSITE COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL) 501C 3 TAX BENEFIT SPACE FOR ACTIVATION (10X20 IN PROMINENT LOCATION) PARKING IN VIP AREA SPACES (2)
Paradise Sponsor
$3,500
OPPORTUNITY TO HANG BRANDED EVENT SIGNAGE WITHIN VENUE (SPONSOR TO PROVIDE SUCH BY 5/23/25) ONSTAGE RECOGNITION THROUGHOUT THE EVENT SOCIAL MEDIA POSTS LOGO ON CAALC WEBSITE COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL) 501C 3 TAX BENEFIT SPACE FOR ACTIVATION (10X10 IN PROMINENT LOCATION) PARKING IN VIP AREA SPACES (2)
Community Sponsor
$1,000
SOCIAL MEDIA POSTS LOGO ON CAALC WEBSITE COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL) 501C 3 TAX BENEFIT SPACE FOR ACTIVATION (10X10) PARKING IN VIP AREA SPACES (1)
Friend of the Festival
$500
LOGO ON CAALC WEBSITE COMPANY LOGO ON ALL MARKETING COLLATERAL(LARGER TO SMALLER, DEPENDING ON SPONSORSHIP LEVEL) 501C 3 TAX BENEFIT SPACE FOR ACTIVATION (10X10)
