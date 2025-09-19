Cleveland Heights Speedskating Club - Coaching Fees & Membership

Elite Coaching Fees & Membership
$350

Valid for one year

Coaching Fees - September, October, November, December
2025-26 Membership (Sept-April)

Group 2A Coaching Fees & Membership
$250

Valid for one year

Coaching Fees - September, October, November, December
2025-26 Membership (Sept-April)

Group 2B Coaching Fees & Membership
$200

Valid for one year

Coaching Fees - September, October, November, December
2025-26 Membership (Sept-April)

Group 3 Coaching Fees & Membership
$150

Valid for one year

Coaching Fees - September, October, November, December
2025-26 Membership (Sept-April)

Masters/Seniors Membership
$100

Valid for one year

2025-26 Membership (Sept-April)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!