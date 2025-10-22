Clowns of America International, INC's Renewal Membership

Individual Member
$55

Individual Member annual renewal

Senior Membership
$45

Senior Member annual renewal

Senior Member + 1 Family Member
$70

Senior Member + 1 Family Member annual renewal

International Membership
$45

International Membership annual renewal

Junior Joey Membership
$15

Junior Joey with Calliope annual renewal

Junior Joey Membership minimal
$10

Junior Joey Membership without Calliope annual renewal

E-Membership
$45

E-Membership annual renewal

E-Membership - Individual + 1 Family Member
$65

E-Membership - Individual + 1 Family Member annual renewal

E-Membership International
$35

E-Membership International annual renewal

Member + 1 Family Member
$80

Member + 1 Family Member annual renewal

Member + 2 Family Members
$105

Member + 2 Family Members annual renewal

Member + 3 Family Members
$130

Member + 3 Family Members annual renewal

